陳其邁：防疫合作優先尊重專家意見

面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，行政院副院長陳其邁今天表示，指揮中心有很多傳染病專家、醫療專家、公衛專家等，防疫要合作優先、尊重專家的意見。

陳其邁到高雄旗津出席海洋委員會「600噸級巡防艦下水及開工暨35噸級巡防艇交船聯合典禮」，於典禮前接受媒體聯訪時作以上表示。

對於媒體詢問這段期間未安排視察高雄行程，陳其邁說，大部分時間都是防疫比較重要，防疫是目前最大挑戰，還是要先把防疫工作整備好，包括邊境管理、預防社區傳播等。

至於高雄市長韓國瑜站上防疫火線，同時在發言權責上好像與中央權責有點重疊的問題，陳其邁指出，台灣防疫成績受到世界各國肯定，最重要的是在於人民自主配合、中央與地方的合作及跨政府之間的整合，所以防疫工作還是要專業優先，也要合作優先。

陳其邁表示，在中央疫情指揮中心有很多傳染病專家、醫療專家、公衛專家等，大家對整個防疫工作會有共同一致性的做法，就跟著專家的意見走。而台灣的防疫包括在中央、地方，這一次中央與地方的首長都很配合，步調一致。疫情還沒結束，要秉持防疫合作優先、尊重專家意見，共同合作有一致的做法會比較好。

媒體再詢問若高雄市長要補選的話，外界認為陳其邁代表民進黨的呼聲最高問題，陳其邁表示，現在防疫的工作最重要，這也是人民最關心的事項，所以把防疫工作做好是大家共同的共識，就一起來努力。台灣疫情雖然比較穩定，但國際的疫情還是非常嚴峻，落實整個防疫工作還是現在政府優先推動的工作。

陳其邁認為，封城其實離我們還非常遠，而且發生機率其實也不高，最重要的是保持適當的社交距離，不同階段有不同的做法，會有不同的維持適當的社交距離。封城是到最後不得已手段，密閉空間或維持人與人之間適當的距離、戴口罩，這才是現階段在防疫最重要的事項。

不同時間有不同的做法，陳其邁說，所以就「順時中」，按照專家建議的工作指引，中央、地方有一致的步調，維持中央、地方合作的基調，人民跟政府是夥伴關係，絕對可以戰勝疫情。