5月3日兵推非封城 市府：希望陳時中來高雄指導

基隆在25日舉辦社區感染防疫示範演習，演練一旦發生社區感染，立即封鎖社區。高雄市新聞局長鄭照新說，高雄的演練與基隆的社區感染防疫示範幾乎一樣，希望陳時中部長5月3日也能到高雄指導，協助高雄改進，且協助澄清這不是封城。

海軍敦睦艦隊染疫，恐成台灣防疫破口，確診官兵足跡遍布多個縣市，高雄更成「疫情重災區」，市長韓國瑜日前宣布將對第一線醫護普篩，疫情指揮中心指揮官陳時中卻持不同的看法，認為不應過度消耗防疫能量。除了醫護普篩不同調，對不配合高雄市疫調的官兵生是否開罰，韓國瑜、陳時中也持不同主張，隔空叫陣。

鄭照新說，陳時中部長是中央防疫指揮官，是地方的後盾，防疫應該中央地方一體，期待5月3日高雄辦兵棋推演，陳時中部長能到高雄指導，協助高雄改進，且協助澄清這不是封城。