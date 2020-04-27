國內首艘600噸級巡防艦「安平艦」 今早擲瓶下水

國內首艘600噸級巡防艦安平艦今天下水，承造商中信造船不負使命，甚至提前完工交貨，被譽為「高雄之光」，行政院副院長陳其邁代表總統蔡英文出席擲瓶下水儀式，他說「安平艦」船如其名，未來將履行政府保衛藍色國土的承諾。

由中信造船承造的這艘600噸級巡防艦「安平艦」，由艦隊分署長夫人張瑛代表按下擲瓶按鈕，完成擲瓶下水儀式。新造的這艘600噸級巡防艦，造價約10億，是參考海軍沱江艦設計基礎，針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，適度改良優化造成。船艦增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性；同時預留飛彈系統管線，未來規劃配置在南部地區機動海巡隊，投入南方海域護漁及維權任務。

行政院副院長陳其邁代表總統出席安平艦下水儀式，他對海巡人員肩負防疫與捍國土艱難挑戰所付出的辛勞，致最高敬意。也稱許中信是造船界領導品牌，不論郵輪、遠洋漁船或海巡艦艇，在工藝及造船技術上都受國內外肯定，讓海防巡戈沒有後之憂。

陳也說，政府107年起編426億經費推動國艦國造，盼藉此政策讓造船產業練能從設計、製造到維保，一氣呵成，除預做戰時的準備，也創造8千個就業機會。

中信董事長韓碧祥說，工欲善其事，必先利其器，別人造艦需要三年半，他2年就做好。他自詡是中信造船的「工頭」，天天在船廠督工，讓政府國艦國造政策不只是一個口號。