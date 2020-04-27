宅在家也能享受藝文 屏東演藝廳推線上節目

新冠肺炎的衝擊減少群聚活動，也讓許多藝文活動停擺，屏東縣演藝廳自製線上節目「屏東i show」，包含劇場空間直擊、藝文表演工作者生活分享及線上音樂會等，5月15日開播。

屏東縣政府文化處表示，配合中央政策，除了提出縣市級藝文團體紓困方案與協助，也策劃推出全新線上節目「屏東i show」，共規劃13集，涵蓋「傑團出列」、「劇場的神祕空間」、「大師饗宴」、「屏東青年音樂家圖像」等單元。

節目近日陸續開拍，首集邀請知名電台主持人JoJo開箱，在屏東演藝廳體驗一日劇場，從設備、技術到劇場第一線工作人員的專業分工，整天拍攝下來，JoJo忍不住直呼「真的是台上1分鐘，台下10年工」，期待在接下來的節目中和表演者們碰撞出精彩火花。

文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳因應疫情推出首波線上節目，以輕鬆有趣的訪談，呈現在地傑出團隊的演藝成果，及面對這波疫情如何苦中作樂、堅持夢想的故事，也透過鏡頭走訪這些表演職人的排練空間，一探他們的日常生活。

吳明榮說，除了劇場空間揭秘，還有音樂、戲劇及舞蹈不同類型表演者的介紹及示範演出，也邀請多位旅居國外的屏東傑出青年音樂家分享他們一路走來的歷程，以及知名鋼琴家陳芝羽、聲樂家林建吉的線上音樂會。文化處期盼透過網路平台的微型展演形式，讓民眾宅在家也能享受藝文體驗。

線上節目將在5月中旬正式上線，固定每週五晚上7時推出，可上屏東演藝廳官方YouTube頻道「屏東藝遊」、屏東演藝廳臉書粉絲專頁觀賞。