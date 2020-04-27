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屏東演藝廳將推線上節目 民眾在家一探表演職人甘苦談

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「屏東i show」預計拍攝13集，節目在5月15日開播。圖／屏東縣政府文化處提供
「屏東i show」預計拍攝13集，節目在5月15日開播。圖／屏東縣政府文化處提供

疫情衝擊屏東藝文界，屏東縣演藝廳近期表演節目紛紛取消或延期，屏東縣政府提出縣市級藝文團體紓困方案，也策畫全新線上節目13集「屏東i show」，節目預計5月15日開播，要在防疫期間持續推動藝文能量。

「屏東i show」節目近日陸續開拍，首集將邀請知名電台主持人JoJo開箱，在屏東演藝廳體驗一日劇場，並全天記錄第一線工作人員如何從設備、技術到劇場等各項分工狀況。

「屏東i show」預計拍攝13集，內容涵蓋《傑團出列》、《劇場的神祕空間》、《大師饗宴》、《屏東青年音樂家圖像》等單元。

除劇場空間揭秘，還有音樂、戲劇及舞蹈不同類型表演者的介紹及示範演出外，也邀請多位旅居國外的屏東傑出青年音樂家分享他們一路走來的歷程，如知名鋼琴家陳芝羽、聲樂家林建吉的線上音樂會。

屏東縣政府文化處期透過網路平台的微型展演形式，讓民眾在家也能享受藝文體驗。相關節目也將在5月15日上線，固定每周五推出，屆時民眾可上屏東演藝廳Youtube官方頻道「屏東藝遊」與屏東演藝廳粉絲專頁觀賞。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，兼顧防疫又能讓民眾接觸藝文活動，將藝文展演轉為線上分享。「屏東i show」將是屏東演藝廳因應疫情推出首波線上節目，以輕鬆有趣的訪談，呈現在地傑出團隊的演藝成果，也讓民眾一探表演職人如何在防疫期間苦中作樂、堅持夢想的故事。

首集將邀請知名電台主持人JoJo開箱，帶民眾瀏覽屏東演藝廳一日劇場實況。圖／屏東縣政府文化處提供
首集將邀請知名電台主持人JoJo開箱，帶民眾瀏覽屏東演藝廳一日劇場實況。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 劇場 疫情

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