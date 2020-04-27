台東新冠疫情零確診零隔離 疾管仍籲全民防疫勿鬆懈
台東縣不僅保持新冠肺炎零確診，今天更傳出零隔離，消息讓地方民眾欣喜，不過，台東縣衛生局疾管科長吳曉慧仍呼籲台東民眾防疫勿鬆懈，要落實勤洗手、戴口罩、避免出入公共場所及保持全安社交距離，至疫情完全解除。
新冠肺炎疫情從去年底自大陸竄出火苗後，快速延燒全球，台灣也受波及，隨著在國外疫區旅遊、就學民眾一波一波返國，或曾與確診者接觸，台東一度最多曾有11人須居家隔離，百餘人須居家檢疫、數百人須自主健康管理。
不過，台東縣仍是國內少數零確診零感染的縣市，今天上午更傳出好消息。昨天台東縣只剩1人須居家隔離，隔離期限到昨天晚上12時整，因無症狀且採檢為陰性，今天凌晨0時起解除隔離管制，台東目前不僅零確診，也零隔離。
另，台東縣府民政處自治科長魏瑞昌表示，由於仍有台東縣民從國外返台，至今天還有24人須居家檢疫，部分曾接觸染疫敦睦艦隊官兵的民眾，日前有收到「細胞簡訊」的須自主健康管理14天；魏瑞昌指出，因是民眾自主健康管理，所以未列管，人數不明。
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