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防疫不忘築夢 慈濟杉林推安心三聯展

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
全球受新冠肺炎肆虐，慈濟杉林聯絡點書法、國畫班老中青三代學員，透過書、畫、陶藝找回平靜身心的力量。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
全球受新冠肺炎肆虐，慈濟杉林聯絡點書法、國畫班老中青三代學員，透過書、畫、陶藝找回平靜身心的力量。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供

新冠肺炎疫情蔓延全球，藝術此刻發揮療癒作用。慈濟杉林聯絡點的書法、國畫班老中青三代學員，共同策畫「掬水詩境：唐毓宏個展」、「台鐵造福．大愛相隨：台鐵133週年慶書畫陶特展」、「九十東風潤萬物：李順發書畫展」，在疫情籠罩下，透過書、畫、陶藝找回讓身心平靜、安定的力量。

首棒「掬水詩境：唐毓宏個展」，5月30日至6月28日在高雄市立圖書館美濃分館展出60幅畫作。唐毓宏說，創作靈感來自對已故外婆的思念，花卉、建築也能觸發感動，融合線條與花朵綻放的生命喜悅，讓自然流動的事物單純呈現，由外在到內自觀，感受生命本質的律動。

40歲國際精品女鞋設計師唐毓宏，是土生土長的旗山人，大學讀義大利語文學系，後前往義大利學習鞋類設計，並在法國工作。學習期間，深受設計大師GIORGIO ARMANI風格影響甚深。他說，ARMANI曾在米蘭學醫3年，在世界大戰期間擔任軍醫，看盡戰爭的苦難與陰暗，遂把悲傷化成創作美學，讓作品蘊涵生命淬鍊的溫度。

6月6日至9日在台鐵新左營站另有一場「台鐵造福．大愛相隨：台鐵133週年慶書畫陶特展」，緣起於去年莫拉克風災屆滿十年，居住慈濟基金會建造的杉林大愛園區的受災民眾，為感謝當年援助的各界朋友與提供各界救災免費乘車的台鐵，展開大愛鄉親感恩之旅。今年逢台鐵133周年，台鐵新左營站長劉俊哲邀慈濟杉林樂齡學堂鄉親共同攜手，以書法、國畫、陶藝等藝術創作延續大愛。

杉林區耆老李順發高齡90歲仍身體硬朗，一生務農的他，7年前才拿起毛筆與畫筆，曾在全國書法比賽拿下佳作的他，好學精神也啟發後輩。「九十東風潤萬物：李順發書畫展」預計10月23日至25日正在高雄市立圖書館杉林分館舉辦。

慈濟基金會執行長辦公室表示，在莫拉克風災後成立的慈濟杉林聯絡點，肩負關懷偏鄉孩童教育與長者身心靈，是社區的好鄰居，透過平日以慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等行動，持續發揮正能量與影響力。

全球受新冠肺炎肆虐，慈濟杉林聯絡點書法、國畫班老中青三代學員，透過書、畫、陶藝找回平靜身心的力量。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
全球受新冠肺炎肆虐，慈濟杉林聯絡點書法、國畫班老中青三代學員，透過書、畫、陶藝找回平靜身心的力量。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
高雄杉林區耆老李順發（左）高齡90歲仍充滿活力，「九十東風潤萬物：李順發書畫展」開幕時，他將以簡單隆重的廣西壯鼓開鼓儀式，祈求全球都平安。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
高雄杉林區耆老李順發（左）高齡90歲仍充滿活力，「九十東風潤萬物：李順發書畫展」開幕時，他將以簡單隆重的廣西壯鼓開鼓儀式，祈求全球都平安。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
「掬水詩境：唐毓宏個展」5月30日至6月28日在高雄市立圖書館美濃分館展出60幅畫作。國際精品女鞋設計師唐毓宏，深受設計大師GIORGIO ARMANI風格影響，作品蘊涵生命淬鍊的溫度。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供
「掬水詩境：唐毓宏個展」5月30日至6月28日在高雄市立圖書館美濃分館展出60幅畫作。國際精品女鞋設計師唐毓宏，深受設計大師GIORGIO ARMANI風格影響，作品蘊涵生命淬鍊的溫度。圖／慈濟基金會執行長辦公室提供

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