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火災不在場議員轟無心市政 柯文哲：連任政府不需廣告

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件。記者張世杰／攝影
台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件。記者張世杰／攝影

北市中山區林森北路、長春路口的錢櫃，昨天上午發生火災，造成多人輕重傷、送醫，但台北市長柯文哲第一時間人不在台北市，而是在屏東跑行程，下午才趕抵火災現場，遭外界質疑防疫當前、火災之際，人卻在外縣市趴趴走，掀起議論。

台北市柯文哲、副市長黃珊珊及相關市府官員，親上火線說明錢櫃火災事件，媒體詢問，議員批評柯文哲防疫期間趴趴走，根本無心市政？柯文哲表示，他還是認真工作，只是沒有出來拿麥克風，在防疫期間，政治口水太多了，還是要務實、實事求是，像是他每天還是自己主持晨會，這段時間，台北市政還是正常在進行。

柯文哲又說，但他知道，「整個社會重點不是你做什麼，重點是你廣告什麼」，但台北市已經是連任政府，不需要做那麼多廣告，是就是、不是就不是，務實解決每天問題，這比較重要。

對於昨天人在屏東跑行程，柯文哲也特別解釋，指要從頭到尾說清楚，否則被人家拿來揣測或攻擊，之前枋寮鄉陳亞麟表達，因為疫情拖太久，農產價格暴跌，例如石斑價格失衡，希望台北市農產、漁產公司，能建立直銷系統，因為上周六他出席高雄的民眾黨國政班，那隔天去看產品滯銷問題。

柯文哲又說，鄉長也開始列清單，看哪些需要幫忙，例如仿暸鄉的海水供應等，要拜託農委會處理，所以民眾黨立委蔡壁如才會去，後來知道錢櫃火災後，他就直接回來，故事就是這樣，周六到高雄國政班，後面是人家來拜託市政幫忙。

柯文哲 北市 火災

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