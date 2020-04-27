五一連假景點夜市防疫 高市要求落實人流管制

五一連假將屆，民眾出遊或逛夜市都有防疫規範，高雄市觀光景點及夜市商圈要落實尖峰時段人潮管制，一旦出現超過人數，景點會暫停售票並疏散，夜市也會採「只出不進」做管控。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）延燒，連假期間景點人潮爆滿致防疫產生疑慮，面對即將來到的五一勞動節連假，高市府啟動因應對策並要求落實人流管制措施。

經濟發展局長伏和中今天告訴中央社記者，已要求各商圈及夜市提出因應管制計畫，要針對連假湧現人潮做人流數管制；市府會針對旗山老街、興達港漁市或觀光夜市做管控，於人潮出現大量時，員警協助於警戒處採「只出不進」方式，直到場域內人潮減少再放行。

經發局已陸續在新堀江商圈演練，宣導商圈於假日設置出入口管制措施，並要求進入商圈者須量體溫、戴口罩，才能安心消費。

至於觀光景點方面，市府觀光局長邱俊龍指出，熱門景點除了現在駐點人員也會請警方協助，視遊客人流數做人員疏散或停售門票等，盼連假出遊不會成為防疫破口。

邱俊龍表示，售票景點包括壽山動物園、崗山之眼、貝殼館、寶來花賞溫泉公園採取尖峰售票管制，一旦駐點人員發現尖峰時間遊客無法保持安全社交距離「室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離」，就會停止售票。

到動物園等景點的遊客，園方也依照規定要求量測體溫、手部消毒及配戴口罩，園區並會勸導遊客全程戴口罩。

戶外景點如蓮池潭、愛河、旗津等，也會視熱區，如蓮池潭龍虎塔等，如果人潮擁擠到無法保持社交距離規定，會要求疏散人潮。