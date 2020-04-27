樂齡好友相約練功、早餐會 共同目標：朝18歲前進

一群相識超過20年的建築圈好友，慢慢步入樂齡階段後，透過團練氣功、早餐會方式，延續友誼，也賺到健康，聚會時說說笑笑，抗老效果十足！

創立30多年的高雄建築經營協會，去年成立附屬社團「活力四射社」，社員每周六清晨相約練氣功、早餐會，還有結合旅行的移地訓練，東歐羅馬尼亞、中越峴港、大陸黃山等都有他們晨練足跡，社員共同目標是「朝18歲前進！」

活力四射社長鄭平清說，高雄建築經營協會會員300多人，包含建築師、建商、營造業者、室內設計師、估價師等，四、五年級會員從職場的中堅到淡出，他們關心的話題及心中的排序，不再是事業成就與績效，而是如何活得健康、自在。鄭平清聽見資深會員的想望，決定為這群資深會員搭起兼顧健康與聯誼的平台，去年4月「活力四射社」誕生，會員平均60歲。

64歲鄭平清長年靠氣功養生，不少老朋友也有興趣學習，練氣功便成為「活力四射社」社員聚會一大重點。每周六清晨6點30分相約高雄市前鎮區愛群國小操場榕樹下，近期防疫考量校園暫停開放，遂改在民權公園團練，持之以恆不中斷。

每個社團都需要靈魂人物來扮演整合角色，「活力四射社」總幹事黃秀文是資深建築師，熱情洋溢的她，為凝聚社員向心力，規畫練功後來一場早餐會，增加會員間互動與情感，大夥席地而坐吃早餐，常聊得太盡興捨不得解散。不少社員會邀新朋友加入團練，目前團練規模近30人。

黃秀文說，人難免有惰性，團練有相互支持力量，不容易懈怠，團練後的早餐會，讓每一次聚會多了歡笑聲與話題，社員們都很期待每周六團練，不少人整年全勤，不輕易缺席。

除周六團練聚會，還有與旅行結合的移地訓練，地點涵蓋國內外名勝，去年6月在東歐羅馬尼亞古老建物前，去年9月在中越峴港入境隨俗戴斗笠練氣功，去年11月到大陸黃山海拔1690公尺獅子峰練習，都留下珍貴有趣畫面。國內移地訓練曾造訪日月潭、阿里山、三地門、墾丁、台東池上等，也鼓勵社員偕父母、另一半或子女同行。