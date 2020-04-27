高雄位下風處空品將轉差 易過敏者外出戴口罩

高雄位於下風處、背風面，屬於空氣轉差風險較高的大氣型態，高雄市政府環保局今天提醒至29日前，平地市區可能有「短暫橘色（稍差）」的可能，容易過敏者外出記得戴口罩。

高市府環保局空污與噪音防制科表示，29日前，台灣附近大致上吹著東北風轉東風，於5月5日時序已即將立夏時，比較少見。東北風、東風吹拂，對於高雄來說仍然是下風處、背風面，屬於空氣品質轉差風險較高的大氣型態。

高市府環保局空噪科指出，但由於已4月底，大氣的條件比起冬天已經改善很多，空氣品質轉差的幅度不至於太大。至29日前，上午要注意PM2.5略高，平地市區可能有「短暫橘色（稍差）」的可能；下午至剛入夜要注意臭氧略高。

在空氣品質轉差的時段，高市府環保局空噪科提醒對於「容易過敏」的民眾影響較大，外出記得戴口罩，也減少戶外劇烈活動。預估30日起空氣品質就會有比較明顯的好轉。