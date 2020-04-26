高市號召商圈「暖心房東」 新堀江、後驛響應

疫情風暴衝擊各產業，高雄市長韓國瑜上月發起「暖心相守寄未來」運動，助店家度小月，市府加碼發起「暖心相守2.0」運動，號召商圈房東主動減租對房客讓利，共體時艱。新堀江商圈房東、商圈發展協會執行長楊翔茗響應，對房客減租2成，暖心表現讓房客好感動。

市府3月底發起「暖心相守寄未來」運動，鼓勵民眾參與預購行動，支持常光顧的店家，韓國瑜也率市府一級主管帶頭預購5千至上萬元不等商品，盼拋磚引玉。

韓國瑜說，疫情低氣壓籠罩，各行各業都受害，尤其基層民眾生活更加辛苦，疫情造成經濟疲弱，許多百姓收入鋭減，希望每個人各出一點力量，為防疫之路增加正能量。

經發局長伏和中說，韓國瑜日前在市政會議關心店面租客的處境，希望能倡議「暖心相守2.0」運動，鼓勵房東適度降租，共同面對疫情難關。

伏和中表示，疫情風暴未歇，一旦房客撐不下去，房東要再找房客也不容易，與其出現空窗期，不如減租共體時艱，「暖心相守2.0」已獲新堀江、後驛商圈多名房東響應，陸續加入暖心房東行列。

新堀江商圈房東、商圈發展協會執行長楊翔茗說，前陣子台灣連幾天零確診，以為疫情趨緩了，怎料又出現敦睦艦隊染疫案，高雄成重災區，遊客卻步，生意更慘澹。

身為商家、房東雙重身分的楊翔茗，能同理房客壓力，主動減收2成租金，希望減輕房客負擔，以度過疫情衝擊。

一名新堀江商圈業者說，疫情爆發以來，民眾外出意願降低，商圈生意冷清，營收大減7成，日常租金與營運開銷成為龐大壓力，許多店家咬牙苦撐，感謝房東響應減租，讓他們能稍喘口氣。