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高雄龍虎斑推組合優惠 28日上午直播開賣
台灣養殖石斑魚八成銷往大陸，近日價格持續低迷，高雄沿海的觀光魚市可買到價格實惠的石斑魚。梓官區漁會表示，28日將結合購物台推出龍虎斑優惠組，邀請行政院副院長陳其邁與農委會主委陳吉仲親上節目叫賣，一起為台灣漁民加油。
高雄石斑魚產量約6000噸，其中4000多噸靠出口，香港、大陸是主要市場，新冠肺炎爆發後，漁產品外銷通路受阻，石斑魚轉往內銷市場，因餐廳與外燴團隊使用量也降低，養殖業努力開拓網路行銷。高市府海洋局長趙紹廉說，上月高雄市長韓國瑜叫賣高雄魚貨，進帳300多萬元。
繼韓國瑜行銷石斑魚後，立委邱議瑩邀集行政院副院長陳其邁與農委會主委陳吉仲28日到momo購物台促銷，透過梓官區漁會整合養殖業者供貨拍賣。漁會指出，4月28日上午 11點20分首波電視直播，預計推出3尾龍虎斑1260元的專案組合，內含2尾龍虎斑（各500g）、龍虎斑剖半輪切2包（各200g），以及龍虎斑魚頭1包（600g）。
永安「蘇班長」人員說，感謝各單位人員協助行銷高雄漁產，石斑魚若短期賣不出去可以繼續養，不過近日行銷的石斑魚以小尾為主，超過7、8台斤的大魚比較難賣，擔心魚愈大愈難賣，建議消費者可以多選購大魚，養殖業者會協助分裝配送，絲毫不麻煩。
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