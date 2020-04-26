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錢櫃火災！柯文哲南下屏東訪察 緊急中斷行程北返
台北市長柯文哲今天到屏東縣枋寮鄉進行農漁產業視察，與枋寮鄉長陳亞麟做城鄉交流。台北市中山區錢櫃KTV發生嚴重火警，造成多人傷亡，柯文哲得知後立刻中斷行程趕回台北。
據了解，枋寮鄉長陳亞麟上周到台北市拜會柯文哲，並邀請他南下參觀地方農漁特產，也針對地方農漁產產銷、文化發展及地方創生等城鄉議題做交流，因此柯文哲於今天上午走訪枋寮鄉。
陳亞麟表示，希望能透過這次的枋寮參訪，幫助枋寮鄉農漁產品推廣到台北銷售，也期望能藉此資源整合，將台北市的治理經驗為枋寮鄉開啟新思維。
柯文哲在陳亞麟陪同下，視察幾處漁塭，也至北勢寮保安宮參拜，豈料突然接獲台北市錢櫃林森店發生火災的消息，柯文哲立刻中斷行程趕回台北，並請台北副市長黃珊珊先行到場指揮救災。
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