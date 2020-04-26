錢櫃KTV殷鑑 高市密閉娛樂場1個月內完成安檢

鑑於台北市林森北路錢櫃KTV大火死傷慘重，高雄市消防局今天表示，將於一個月內完成轄內所有密閉式娛樂場所消防安檢工作，確保消防安全設備功能完善，防範未然。

高雄市消防局指出，除將對全市密閉式娛樂場所全面進行消防安全檢查，也將要求場所防火管理人應落實日常「可燃物控制」，「點火源管理」等防火管理工作，同時宣導業者應隨時注意用火用電安全，避免火災發生。

消防局也將督促業者加強員工自衛消防編組演練，強化場所火災初期應變能力，熟悉火災編組任務與消防安全設備的使用方法，以及滅火設備使用方法與位置，快速疏散顧客的路徑與方式。

至於密閉式娛樂場所施工中場域的消防安全防護，消防局則嚴格要求場所應依法於施工3天前提報「施工中消防防護計畫」，落實施工中火源管理及施工人員防火安全訓練與災害應變要領。

消防局指出，現在KTV包廂隔間大多以防火材質施作，因此火災產生的濃煙「非常毒」，而且煙粒子會遮蔽視線反而會讓人迷失方向，增加逃生過程危險。民眾如遇到火災逃生路徑充滿濃煙時，較好應變方式是原地待救，把門關起來阻擋火煙，從陽台或窗戶向外求援，並撥打119告知受困位置，以利消防人員搜救。