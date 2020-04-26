身體與版畫再現解密 馬祖不為人知的鄉土故事

連江縣文化處邀請學者林傳凱、藝術工作者林子寧及李佳泓等，以「不為人知的鄉土故事」為題，帶領居民挖掘馬祖檔案解密的歷史，透過身體及版畫再現政治受難者的故事與感受。

中研院社會所博士後研究員林傳凱及馬祖作家劉宏文，從解密檔案訴說馬祖歷史，帶來各種受難的馬祖軍民故事，包括受生存所迫換取物資的漁民，被迫擔任情報工作的居民與思鄉的駐地國軍等；因政治情勢的多變，導致以匪諜的罪名被判決入獄服刑、死刑而失去青春與生命。

林傳凱致力解密歷史檔案，將地方受難故事帶回原地，傳遞各地歷史的特殊性。他認為，受難處境因應各地情勢而有不同的悲劇，破除台灣島中心論點，並透過藝術創作的形式，讓歷史重回地方記憶，使不為人知的故事不被埋葬。

引領身體創作的林子寧表示，運用馬祖據點的空間特性進行創作，將肢體動作結合聲音詩，並加入噤聲元素，使人感受因時代失去聲音的強烈感，再透過詩意傳遞軍人的鄉愁，透過動作開展想像的可能性，結合版畫呈現生命力。

帶領版畫創作的李佳泓指出，歷經故事分享、身體行動等不同階段的體會，希望最後利用版畫可大量複製、廣為傳播的特性集結人們的想法，並讓不同年齡層均可操作，反映出不同年齡、觀點的藝術創作。

藉由解密歷史再現的版畫創作與影像記錄，預計在2020綠島人權藝術季展出馬祖版本的「不為人知的鄉土故事」。