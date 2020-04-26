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五一連假訂房率跌至一成以下 業者把握機會拚轉型

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
盡管住房率低，墾丁福華飯店仍以整修與保養的方式，讓員工仍能持續工作。圖／墾丁福華飯店提供
盡管住房率低，墾丁福華飯店仍以整修與保養的方式，讓員工仍能持續工作。圖／墾丁福華飯店提供

五一連假將至，恆春半島民宿業者與飯店業者訂房率跌至一成以下，業者也利用這段住房空窗期，撥時間參加產業轉型培訓課程，以及領取紓困輔助金來補貼虧損，飯店業者更是逆勢操作，在這段時間投注經費，進行房間維護，期盼疫情過後能提升住房品質。

屏東縣民宿協會表示，疫情是無法預料的事情，目前協會內共有120家合法民宿。五一訂房目前幾乎不到一成，因此大部份民宿業者現在只好透過交通部觀光局因應重大疫情產業轉型培訓課程來上課，領取紓困輔助金來度過，每人每個月可上120小時，每小時158元可以領1萬8千960元，雖然錢並不多但不無小補，有補貼總比沒有來得好，感謝政府的紓困政策，希望疫情能盡快結束，脫下口罩恢復正常的生活。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，清明連假以前，原有八成的住房率，隨著細胞簡訊點名住房率直接砍半，再加上目前敦睦艦隊的影響五一連假已經跌至一成左右，以目前訂房率來看，預計5月的住房率恐怕比4月再減少四成。

張積光還說，在沒有遊客的情況下，飯店仍會持續運作，並鼓勵員工在這段期間多安排休假，而一般上班日則請員工協助飯店內的大規模整修與保養，由於墾丁福華飯店內共有450間房間，因此，在沒有房客的情況下，員工仍能持續工作，接著還會投入1億元以上進行全飯店維修，期望能在疫情過後提高遊客住房品質。

墾丁福華飯店將投入1億元以上進行全飯店維修。圖／墾丁福華飯店提供
墾丁福華飯店將投入1億元以上進行全飯店維修。圖／墾丁福華飯店提供
墾丁福華飯店目前利用住房空窗期請員工協助飯店內的大規模整修與保養。圖／墾丁福華飯店提供
墾丁福華飯店目前利用住房空窗期請員工協助飯店內的大規模整修與保養。圖／墾丁福華飯店提供

疫情 民宿 連假

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