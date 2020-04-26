交通部升級APP助各景點分流 民宿業者盼臨時客救援

交通部長林佳龍今天在台南烏山頭水庫風景區與觀光業者座談會上提及，將會升級「高速公路1968」App功能，並納入234個旅遊熱點，以顏色區分各景點的人潮、車流狀況。對此有民宿業者表示，政府的任何政策都樂觀其成，目前的住房率並不到一成，如果能因此有臨時入住房客，或許還能讓連假生意能有所起色。

屏東縣民宿協會表示，五一連假的訂房率目前已跌至一成，現在業者多半靠觀光局相關紓困方案在維持，如果相關政策能讓遊客來恆春半島玩，又能做好防疫工作，當然樂觀其成。雖然訂房率目前不高，仍期望連假期間能有臨時前往的旅客，讓生意有所起色。

墾丁福華飯店表示，五一連假的訂房率也跟民宿一樣慘澹，不僅住房率不到一成，且以目前訂房率來看，預計5月的住房率恐怕比4月再減少四成。在沒有客源的情況下，也請員工利用時間維護飯店內的房間，期望能利用現住房空窗期，來提升住宿環境。

屏東縣政府交通旅遊處表示，若能透過App功能，讓遊客在五一連假時，即時了解景點人潮概況，使遊客得以對行程即時進行應變及改動，就能分散各景點的人潮。此外，縣府仍會依照防疫措施，在各景點出入口進行管制與宣導，也呼籲遊客重視個人衛生，避免任意以手碰觸眼口鼻，與他人保持社交安全距離。