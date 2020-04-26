旗山商圈遊客續下探 業者憂五一連假也沒人要來

高雄旗山老街月初被中央流行疫情指揮中心發布旅遊警示，近日商圈店家生意直接砍半，交通部有意讓「高速公路1968」App納入車流統計以精確掌握出遊人次。旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳表示，樂見政府善用科技工具，有統計數據會比較客觀，業者會配合防疫措施，不過擔心五一連假的遊客量一樣很少，無須控管遊客量。

清明節連假期間，旗山老街遊客眾多遭中央點名發布國家級警報，隔日起遊客明顯減少，一直沒有回流，近日受到高雄海軍官兵染疫影響，老街人潮更是稀少。

旗山形象商圈促進會理事長吳月鳳指出，警報發出後，商圈店家生意至少掉5成，甚至有人減少7、8成之多，商圈夥伴收入頓減，五一連假有無進行人流控管意義不大，因為已經沒有很多人到旗山觀光。

吳月鳳說，旗山商圈街道寬敞，也非全國知名性景點，不解為何被列入警示熱點，甚至有人以為商圈出現確診病患而被列管；交通部若納入車流與人流統計數字，這樣很好，可以即時知道人流狀況，避免進入人潮過多的景區，政府本來就應該善用科學工具管控疫情。