澎湖老手藝 再見硓𥑮石傳統建築工法

澎湖早年傳統的硓𥑮石建築工法，今天再現，不少民眾在老師傅的帶領下，親自下場體驗堆砌硓𥑮石牆，讓這項即將失傳的傳統建築工法，得以繼續延續下來。

澎湖文化局表示，硓𥑮石是澎湖潮間帶的珊瑚礁之一，先民早期蓋房子，由於建材取得不易，因此，海底的珊瑚礁硓𥑮石成為主要建材，由於每塊硓𥑮石掘起時，大小不一，形狀彎曲，因此，在傳統的建築上，更需要專門的技術，而這傳統的建築工法，隨著建築科技的進步，逐漸消失式微，目前硓𥑮石已公告禁採。

澎湖特有的硓𥑮石，除了是早期一般房屋建築的材料外，由於澎湖的東北季風強，加上有鹹水湮，居民也利用硓𥑮石，在住家或農田上，堆疊1至3公尺高的防風牆，作為防風之用，就是今日所稱的菜宅，也有民眾在田園間堆砌出「雙心石滬」的地景藝術。

澎湖文化局配合文化旅遊年，今天在馬公辦理「澎湖縣媽宮生活民俗傳承與藝文環境提升」計畫，推出「硓𥑮石傳統建築修復工法」系列活動，邀請老師傅吳得強現場講授，拉線和帶著斧頭等實地堆砌操作，讓參加的民眾了解家鄉的文化歷史與先民的智慧外，也讓這項傳統的建築工法得以延續下來。