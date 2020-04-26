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堅持開臨時會 綠營：市府有必要說明防治、紓困政策

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
民進黨、時代力量28名議員連署召開臨時會，但上周經議會表決取消。本報資料照片
民進黨、時代力量28名議員連署召開臨時會，但上周經議會表決取消。本報資料照片

高雄市議會上周取消臨時會，但拍板確定延後召開的定期大會，將於5月14日舉行。不過在野28名議員仍堅持在定期會前召開臨時會。民進黨團總召韓賜村說，疫情未舒緩，市府有必要向市民說明防治、紓困等政策。國民黨高雄市議員黃紹庭則說，若疫情趨緩，市長韓國瑜應會出席報告。

民進黨、時代力量28名議員連署召開臨時會，但原本藍綠都有共識召開的臨時會，因爆發敦睦艦隊疫情後，上周經議會表決取消，但對於延後的定期大會，則拍板確定將於5月14日起舉行。

不過民進黨高雄市議員陳致中今說，28名議員認為臨時會與表定5月14定期會並不衝突，臨時會主要針對疫情防治因應、產業紓困振興、市民生計照顧等具有急迫性的議題討論，召開臨時會有其不可取代的重要性與必要性，「我們不會撤案，堅持召開，並要求韓市長及相關局處首長應報告且全程備詢」。

民進黨團總召韓賜村說，他上周陸續向28名議員詢問，大家都認為召開臨時會有必要性，希望在定期會前、5月4日至14日召開第三屆第四次臨時會。他說，現在疫情尚未舒緩，市府有向市民說明、交代防治、紓困等政策的必要性，「這也是好事」。

國民黨高雄市議員黃紹庭表示，上周敦睦艦隊疫情剛發生，情勢未明，取消臨時會確有必要，若5月4日疫情已趨緩，韓市長應該會出席做疫情防治、紓困振興等報告。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，5月14日就要開定期會，若要訂5月4日開臨時會是多此一舉，綠營及在野黨議員出發點是要對韓市長及韓團隊做出「干擾戰」，若認為疫情防治及紓困振興是重要議題，可在定期會時變更議程由韓市長做報告，眼前還是要讓市府團隊專心防疫，別有太多政治算計與思考。

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