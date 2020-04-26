找工作看這裡！大型徵才因疫情停辦 小型徵才不喊卡

高雄市政府勞工局表示，疫情期間除大型徵才活動停辦外，中、小型及單一徵才活動仍持續辦理，就業媒合服務不間斷，讓求職民眾找頭路免煩惱。所屬各就服站接下來一周會舉辦4場徵才，共計15家廠商，釋出300個以上職缺。

小型徵才活動包括：4月28日上午10點到11點半在左營就業服務站，邀請「YouBike微笑單車」公司到站進行專案徵才活動，提供35名維調專員、客服專員、場站建置專員、工程暨設站規畫專員職缺，月薪2萬7000元起。

4月28日下午2點到3點半在三民就業服務站，冠中保全公司徵大樓主任2人、大樓秘書2人、管理員5人，嘉里大榮物流公司徵大貨車司機10人、理貨人員5人，東京都保全公司徵安管員20人，迅束企業公司徵清潔員7人、儲備幹部1人、華泰電子公司徵操作工10人。

4月28日下午2點半到4點在高雄市仁武區中正路137號仁武福智教室，立重紙業公司徵操作工10人、小貨車司機5人、倉庫資材人員2人，國巨公司徵操作工145人，瑩昇科技公司徵工程師4人、電機學徒2人，百泉工業公司徵操作工5人，海盛航運公司徵理貨人員5人。

4月28日下午2點到4點在鳳山就業服務站3樓，大鎪科技公司徵操作工19人，旗津窯文化藝術公司徵操作工14人，明鴻木器公司徵操作工9人，慶樺紙器企業社徵操作工9人。