發起「暖心相守2.0」 韓國瑜號召商圈房東降租

為減輕疫情對店家影響，市府3月底發起「暖心相守寄未來」運動，鼓勵民眾利用預購助店家度小月，現在加碼發起「暖心相守2.0」運動，號召商圈店家房東主動減租，留住優質店家一起抗疫。

高雄市經發局表示，面對近期軍艦染疫造成疫情破口，高雄市長韓國瑜號召商圈店家房東主動減租，目前已有新堀江及後驛商圈多位房東響應，加入暖心房東行列。

新堀江商圈房東、同時也是商圈發展協會執行長楊翔茗表示，原本近期疫情數日零確診，正覺消費者可能會比較放心外出走走，不料卻爆發軍艦染疫訊息，讓全台紛紛進入高度警戒並陸續規畫兵推演練，讓他感受雪上加霜的心情，因此響應市長呼籲，主動提出今年轄下房客房租將減收2成，希望減輕大家負擔，一起度過疫情衝擊。

一名新堀江商圈的商店老闆說，自新冠肺炎疫情爆發以來，民眾紛紛減少外出避免感染，收入最少減少7成以上，但日常租金與營運開銷還是得照付，許多店家現在都咬牙苦撐，幸好房東響應減租，讓他們能稍喘口氣。

「面對疫情衝擊，我們需要民間攜手支援，帶動城市正向力量。」韓國瑜表示，經發局2月4日率全國之先提出公有市場攤租減半方案減低攤商與業者經營壓力，但無法全面顧及私有房舍及商圈等非政府場域店家，因此發起「暖心相守2.0」運動，除了呼籲民眾預購支持店家，也鼓勵店家房東一同響應主動減少租金，協助業者度過難關。