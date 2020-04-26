Wecare高雄質疑公帑反罷韓 市府：行銷皆按節奏

中央社 / 高雄25日電

Wecare高雄臉書今天質疑罷韓第二階段連署送件後，市府進行媒體採購案近千萬元，是要幫市長韓國瑜扭轉形象。高雄市新聞局晚間強調，市政行銷皆按節奏，此說法抹煞市政人員努力，令人遺憾。

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，首面宣傳看板下午在市區現身，Wecare高雄發起人尹立和台灣基進新聞部副主任張博洋在現場舉行記者會，批評韓國瑜動用市府經費企圖掩蓋無能市政。

尹立指出，罷韓第二階段連署正式送件後，市府進行多項媒體採購案總額近新台幣千萬元，目的是要幫韓國瑜宣傳報導、扭轉形象。

高市府新聞局對此表示，市府新聞局職司市政行銷之責，配合市府年度各項重大政策、亮點活動等，運用各項通路進行宣傳皆行之有年、依循往例辦理，絕無所謂挪用情事，「Wecare希望市政零推廣，道安無意識，疫情沒人知，萬事念罷免，完全可以理解」。

至於尹立指控採購案在3月9日罷韓第二階段連署送件後才招標，新聞局表示，「悠遊高雄地方文化節目製作案」與「109年市政行銷暨道路交通安全網路媒體宣傳案」分別於1月17日及3月4日已公告上網，市府行銷工作皆有節奏進行。

新聞局並對尹立曾任高市府首長卻對市政行銷及採購流程似無概念發言，還為反對而反對，抹煞專注拚市政人員的努力，感到遺憾。

此外，高市警察局各分局今晚同步舉行「防疫期間平安演習」，義警、民防及巡守隊也投入，韓國瑜晚間巡視小港分局、前鎮分局慰勉執勤員警辛勞。他表示，進行這項演習用意是要治安超前部署，維護市民安全。

韓國瑜 尹立 罷韓

延伸閱讀

影／高市防疫重啟春安 韓國瑜定名為「平安演習」

首面罷韓宣傳看板現身 尹立盼高雄人支援民主搶灘

避免疫情偏廢治安 高市動用民力啟動春安演習

任指定常委拚黨主席？韓國瑜陣營人士：真如此就不會接

相關新聞

嘉、南、屏風景區 周末遊客未破千

新冠肺炎疫情未歇，南部發生敦睦艦隊確診個案四處趴趴走後，許多民眾不敢外出旅遊、用餐，昨天周末，嘉義、台南、高雄、屏東風景區都顯得冷清，商家沒生意上門，大嘆「不知日子要如何過下去」。

馬祖藍眼淚大爆發 旅宿等嘸人 明年辦國際藝術祭

馬祖藍眼淚4月到6月大爆發，往年住宿一房難求，今年疫情衝擊，遊客只剩2、3成，有業者訂房率跌到1成。縣府表示，疫情期間「不行銷、不促銷，但也不拒絕」，但已做好防疫準備。馬祖目前零確診，明年將辦國際藝術祭，呈現馬祖之美。

設計展改線上 學生憂少了實測難吸廠商目光

新冠肺炎疫情影響許多大型活動，今年「新一代設計展」、「青春設計節」等設計競賽改以線上徵件與展示，取消公開展覽。設計類別大學生的畢業展也無法像以往四處巡迴展出，分別以拍攝影片或延長校園展覽來因應，學生擔憂展覽減少無法吸引廠商目光，今年畢業求職恐怕沒有以前順利。

娛樂業業者：1天虧損百萬元 紓困如杯水車薪

4月初北部爆出有酒店女公關確診，中央流行疫情指揮中心通令全國酒店、舞廳停業，有業者埋怨停業一天就損失百萬，生計已受影響。高雄市府宣布4月起調降地方稅協助業者紓困，但業者抱怨杯水車薪，政府減房屋稅只有房東受惠，希望能有其他補貼。

屏東黑鮪魚季 千人宴取消改宅配

今年邁入第20年的屏東縣東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動且取消開幕式，至於音樂晚會及路跑都延期且不排除停辦，而每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，今年也取消，縣府轉型為宅配到府，將澎湃又有在地味的「海鮮宴」直接送到訂戶家。

高雄八大行業實名制 逾280家停業

拉高防疫規格，高雄市府要求進入八大行業場所要採「實名制」， 前晚市府展開聯合稽查，多數業者配合，經發局長伏和中表示，4月9日起對有女陪侍的娛樂場所清查，迄今已280多家停業。高雄連鎖KTV業者嘆，前陣子零確診時生意稍有起色，但敦睦艦隊疫情爆發後，又被打趴。有女陪侍的「小吃部」業者說，被開罰停業後，是不是實名制都沒關係了。

罷韓投開票所 三民區等洽借不「疫」

高雄市6月6日舉辦罷免高雄市長韓國瑜投票，高雄市選委會預計在全市設1823個投開票所，但防疫期間，部分行政區的投開票所場地商借困難，還未達標。三民區長藍美珍表示，婉拒出借的多是民間單位，他們擔心影響社區防疫。

影／高市防疫重啟春安 韓國瑜定名為「平安演習」

高雄市長韓國瑜擔心新冠肺炎疫情蔓延，衍生治安問題，今天宣布「重啟春安。」韓今晚到警分局及社區巡守隊慰勤時，表示將以每期3...

屏東土雞場確診禽流感 撲殺萬餘隻黑羽土雞

屏東縣鹽埔鄉1處土雞場4月22日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏縣動物防疫所啟動防疫機制，前往該場管制，場區及周邊...

家扶為受虐兒路跑停辦 靈機一動改網路空中會師

家扶基金會選定4月28日諧音的「是兒保」為「兒童保護日」邁入第8年，幫助隱藏社會各角落的受虐兒；屏東家扶中心原訂明天舉辦...

憂疫情引起治安問題 韓國瑜重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，引起治安問題，今宣布春安工作重新啟動，整合義警等投入守護市民生命財產安全。

金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通

新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，...

熱門新聞

嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

影／日月潭水位15年來最低 九蛙疊像登陸湖底快成草原

南迴公路新增3處測速桿警稱為減速慢行 用路人反應兩極

加強防疫 北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

疫情衝擊嘉義縣放無薪假突破500人 勞工：擔心丟飯碗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。