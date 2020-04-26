Wecare高雄質疑公帑反罷韓 市府：行銷皆按節奏

Wecare高雄臉書今天質疑罷韓第二階段連署送件後，市府進行媒體採購案近千萬元，是要幫市長韓國瑜扭轉形象。高雄市新聞局晚間強調，市政行銷皆按節奏，此說法抹煞市政人員努力，令人遺憾。

罷免高雄市長韓國瑜投票將於6月6日舉行，首面宣傳看板下午在市區現身，Wecare高雄發起人尹立和台灣基進新聞部副主任張博洋在現場舉行記者會，批評韓國瑜動用市府經費企圖掩蓋無能市政。

尹立指出，罷韓第二階段連署正式送件後，市府進行多項媒體採購案總額近新台幣千萬元，目的是要幫韓國瑜宣傳報導、扭轉形象。

高市府新聞局對此表示，市府新聞局職司市政行銷之責，配合市府年度各項重大政策、亮點活動等，運用各項通路進行宣傳皆行之有年、依循往例辦理，絕無所謂挪用情事，「Wecare希望市政零推廣，道安無意識，疫情沒人知，萬事念罷免，完全可以理解」。

至於尹立指控採購案在3月9日罷韓第二階段連署送件後才招標，新聞局表示，「悠遊高雄地方文化節目製作案」與「109年市政行銷暨道路交通安全網路媒體宣傳案」分別於1月17日及3月4日已公告上網，市府行銷工作皆有節奏進行。

新聞局並對尹立曾任高市府首長卻對市政行銷及採購流程似無概念發言，還為反對而反對，抹煞專注拚市政人員的努力，感到遺憾。

此外，高市警察局各分局今晚同步舉行「防疫期間平安演習」，義警、民防及巡守隊也投入，韓國瑜晚間巡視小港分局、前鎮分局慰勉執勤員警辛勞。他表示，進行這項演習用意是要治安超前部署，維護市民安全。