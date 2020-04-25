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墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

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墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，入夜後的墾丁大街夜市空盪盪，路旁兩側的攤商大多撤離，逛街遊客稀寥，警方持續連兩晚在大街南北入口處管制人流。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，入夜後的墾丁大街夜市空盪盪，路旁兩側的攤商大多撤離，逛街遊客稀寥，警方持續連兩晚在大街南北入口處管制人流。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁大街清明連假湧現人潮後，遊客返家還要自主健康管理，連假結束後墾丁旅宿住房盪到谷底，平日住房率慘跌至低於兩成，各景點冷冷清清，原是人氣景點的鵝鑾鼻、貓鼻頭公園和墾丁國家森林遊樂區，今天都跌到不到千人，南灣、白砂等人氣沙灘，天熱湧入不少戲水遊客，水上活動業者搖頭說，和去年同期相較僅有兩成，只有一個慘字可以形容，。

「真被嚇到了，墾丁平日宛如座空城，冷清到讓人會打哆嗦！」墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，受清明連假第3天國家級警報「冠名」影響，遊客返家後還要「自主健康管理」，大街假日夜實施「軟封街」，遊客多被嚇跑，攤商多撤離，街頭遊客稀寥，平日宛如空城，收費的鵝鑾鼻、貓鼻頭公園今天不到千人，免費的龍磐公園和社頂自然公園停車場空盪盪，比17年前的SARS時期還慘。

墾丁一家五星飯店主管說，包括星級飯店在內的旅宿住房率全部狂跌低於兩成，過去周六會提升到六成，沒想到清明過後，連周六日都跌到二成；五一連假只有勞工放假，原有七成住房，清明連假的細胞簡訊和自主健康管理之後，退訂剩約三成，墾丁已進入空前的「觀光黑暗期」。

南灣水上活動潘姓業者說，周六遊客和去年同期相較僅有兩成，只有一個慘字可以形容，過去有30多輛水上摩托車在營業，現在剩個位數，白砂和船帆石更慘，遊客少到不夠分，多數業者都轉行了。

受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，南灣遊憩沙灘戲水遊客大不如前；在地水上活動業者說，今天的遊客和去年同期相較僅剩兩成。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，南灣遊憩沙灘戲水遊客大不如前；在地水上活動業者說，今天的遊客和去年同期相較僅剩兩成。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東恆春半島各景點冷冷清清，恆春鎮「「海角七號」電影取景地的「阿嘉的家」，今天整天空盪盪。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東恆春半島各景點冷冷清清，恆春鎮「「海角七號」電影取景地的「阿嘉的家」，今天整天空盪盪。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，入夜後的墾丁大街夜市空盪盪，路旁兩側的攤商大多撤離，逛街遊客稀寥。記者潘欣中／攝影
受疫情影響，屏東墾丁各景點冷冷清清，入夜後的墾丁大街夜市空盪盪，路旁兩側的攤商大多撤離，逛街遊客稀寥。記者潘欣中／攝影

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