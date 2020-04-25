墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

屏東墾丁大街清明連假湧現人潮後，遊客返家還要自主健康管理，連假結束後墾丁旅宿住房盪到谷底，平日住房率慘跌至低於兩成，各景點冷冷清清，原是人氣景點的鵝鑾鼻、貓鼻頭公園和墾丁國家森林遊樂區，今天都跌到不到千人，南灣、白砂等人氣沙灘，天熱湧入不少戲水遊客，水上活動業者搖頭說，和去年同期相較僅有兩成，只有一個慘字可以形容，。

「真被嚇到了，墾丁平日宛如座空城，冷清到讓人會打哆嗦！」墾丁商圈發展協會總幹事蔡正榮說，受清明連假第3天國家級警報「冠名」影響，遊客返家後還要「自主健康管理」，大街假日夜實施「軟封街」，遊客多被嚇跑，攤商多撤離，街頭遊客稀寥，平日宛如空城，收費的鵝鑾鼻、貓鼻頭公園今天不到千人，免費的龍磐公園和社頂自然公園停車場空盪盪，比17年前的SARS時期還慘。

墾丁一家五星飯店主管說，包括星級飯店在內的旅宿住房率全部狂跌低於兩成，過去周六會提升到六成，沒想到清明過後，連周六日都跌到二成；五一連假只有勞工放假，原有七成住房，清明連假的細胞簡訊和自主健康管理之後，退訂剩約三成，墾丁已進入空前的「觀光黑暗期」。