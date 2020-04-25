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屏東土雞場確診禽流感 撲殺萬餘隻黑羽土雞
屏東縣鹽埔鄉1處土雞場4月22日主動通報防疫單位飼養家禽有異常死亡，屏縣動物防疫所啟動防疫機制，前往該場管制，場區及周邊噴灑消毒，並採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所隨即執行撲殺和消毒等相關作業。
縣動物防疫所今天赴現場撲殺約6周齡的1萬5826隻黑羽土雞，再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。
動物防疫所長李永文呼籲業者加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率；若發現家禽有不明原因大量死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，共同防杜疫情蔓延。
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