避免疫情偏廢治安 高市動用民力啟動春安演習
高雄市長韓國瑜擔心新冠肺炎疫情蔓延，百業受創，可能衍生治安問題，今天宣布重啟春安工作。高雄市警局超前部署，昨天深夜起，便動員民防、義警及社區巡守隊協勤，彌補疫情期間警力缺口。
高雄市警局表示，重啟春安工作，是根據高雄市政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間第一級流
行疫情疫情指揮中心第17次應變會議」指示事項，以防制強盜、防搶 、防詐、防竊4大重點及防制街頭暴力，動員義警、民防及社區巡守隊協勤，並針對容易引起群眾聚集感染的KTV等營業場所，執行守望及巡邏、路檢。
高雄市警方表示，自從警政署前署長陳國恩時期，就把以往警方在春節前後的「春安工作」或「春安演習」，改名為 「加強重要節日安全維護工作」，這次韓國瑜重啟春安工作，也有別以往春安工作，並沒績效評比，而著重威力巡邏，1天光義警、民防就可增加約200名人力協勤，在疫情期間正可以補警力不足。
員警說，比如磐石軍艦官兵曾到派出所報案，事後確診患新冠肺炎，搞得派出所有一半警力被迫14天無法正常服勤，「重啟春安」運用民力協勤，可補足突然缺少的警力，派出所工作才不致於停擺。
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