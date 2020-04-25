家扶為受虐兒路跑取消 改空中會師相挺

家扶基金會倡議「428兒童保護日」已邁入第8年，今年由屏東家扶中心主辦「為受虐兒跑」路跑活動，已有1800多人報名，但因武漢肺炎疫情取消路跑活動，今天改由空中會師。

屏東家扶社工員表示，原本路跑訂在明天，已有高屏地區約1800多人報名參加，路跑地點在屏東市區，由千禧公園出發，繞市區約10公里路程，路跑裝及布條都已發送，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全民防疫中，於是取消路跑活動。

家扶將路跑轉型成「為受虐兒跑，空中大會師」活動，並提前在今天進行，由「兒保娃娃」代替所有的跑者出動，與報名參加的民眾空中會師，藉著每個參加者把自己對兒童保護的口號上傳，幫助兒保娃娃累積人氣力量，其中有很多有創意的口號，包括「保護兒童我挺身而出」、「不閉打小孩，我可以」等上傳留言。

屏東家扶表示，今年家扶兒童保護的主題「Yes,You can」在發掘孩子保護的能力，屏東家扶把孩子在自我保護中「機警辨識」、「遠離風險」、「勇敢求救」、「成功脫身」，用實境漫畫的方式，教導親子把自我保護的方法與概念落實在生活中。

屏東家扶主任傅敏峰表示，期待大家都能對受虐兒的家提供一份接納與關懷，社工也從服務中發現，當民眾有兒童保護意識，週遭的孩子也能提高保護覺察的能力。感謝民眾熱情的參與，大家為了健康減少外出的同時，也能傳遞對受虐兒的關懷。