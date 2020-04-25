澎湖傳統技藝踏涼傘 民眾體驗傳承文化

今年適逢文化旅遊年，澎湖文化局推出媽宮傳統民俗技藝系列活動，今天在馬公東甲北極殿前展演在地特有藝陣「踏涼傘」，不少民眾一起體驗踏涼傘的步法與套路，深入了解傳統文化。

澎湖文化局長王國裕表示，踏涼傘是澎湖宮廟特有的藝陣，在大小宮廟神轎出巡遶境時，每頂神轎前，都必備一把涼傘，代表該尊神明的先鋒，一來是護衛神尊，二來作為神尊對陣迎送的答禮表徵，其中，涼傘對陣也是澎湖最通俗、精彩的傳統民俗技藝。

澎湖文化局配合文旅年，推出媽宮傳統民俗技藝系列活動，其中踏涼傘今天在馬公東甲北極殿率先登場，邀請莊萬枝與李先寧等老師傅現場教授民眾這項傳統民俗技藝。

文化局說，傳統踏涼傘是單獨由涼傘手表演，或主客2人表演，以往在宮廟神明互訪時，主客雙方神轎，會在村莊入口處相會，雙方涼傘手開始行「接禮」，以踏涼傘儀式向對方致意和問候，展現功夫與技巧。

老師傅莊萬枝表示，踏涼傘在澎湖迄今共創新出40餘種套路，讓踏涼傘變成「涼傘陣」，再搭配民俗舞蹈的節奏，融合傳統的步法和套路，讓涼傘陣式隊形變化，氣勢更加恢弘。