家扶為受虐兒路跑停辦 靈機一動改網路空中會師

家扶基金會選定4月28日諧音的「是兒保」為「兒童保護日」邁入第8年，幫助隱藏社會各角落的受虐兒；屏東家扶中心原訂明天舉辦的「為受虐兒跑」路跑活動，有1800人報名，路跑裝和口號布條都已發送，新冠肺炎疫情卻來攪局，家扶人員靈機一動將路跑改為空中大會師，今天由家扶兒保娃娃代跑，透過網路直播與報名者「隔空」互動。

屏東家扶中心表示，期待民眾認識如何幫助受虐兒，幫助受虐兒的家，讓每個孩子都可以平安健康的長大，是兒保社工重要的使命；為突顯兒童保議議題，原訂明天舉辦「為受虐兒跑」千人路跑活動，由百岳登山體育用品有限公司贊助，在全民防疫之際，必須取消，但路跑裝和口號布條都已發送，於是改為網路直播的空中大會師，由家扶兒保娃娃一人代跑，是空前的體驗。

今年家扶兒童保護的主題「Yes，you can」，在發掘孩子保護的能力，屏東家扶把孩子在自我保護中「機警辨識」、「遠離風險」、「勇敢求救」、「成功脫身」，用實境漫畫的方式，教導親子把自我保護的方法與概念落實在生活中；縣府社會處長劉美淑、 百岳登山體育用品老闆林啟文、河見泵浦總經理方柏宜和家扶幼主委林新安出席今天的空中大會師，期許保護意識從小紮根。

兒保娃娃今天代替所有跑者出動，網路直播時，報名者紛紛把自己對兒童保護的口號和照片上傳，「保護兒童我挺身而出」、「不閉打小孩，我可以」，兒保娃娃完成10公里路跑時，累積千人留言並喊讚；屏東家扶中心主任傅敏峰感謝民眾熱情參與，大家為了健康減少外出同時，也能傳遞對受虐兒的關懷。