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放寬規定！人道考量 居家檢疫隔離期間「奔喪解禁」

屏東大學與艦隊確診者接觸9例全陰 師生暫時鬆了口氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大學與海軍敦睦艦隊官兵確診者直接接觸案，校方今天上午在校方臉書粉絲頁公布疑似9例採驗全部陰性的好消息，圖／取自屏科大臉書
屏東大學與海軍敦睦艦隊官兵確診者直接接觸案，校方今天上午在校方臉書粉絲頁公布疑似9例採驗全部陰性的好消息，圖／取自屏科大臉書

屏東大學與海軍敦睦艦隊官兵確診者直接接觸案，過去一周讓屏大師生籠罩在新冠肺炎疫情的陰影下，校方今天上午在校方臉書粉絲頁PO出疑似9例採檢結果全部陰性的好消息，師生總算暫時鬆一口氣。

屏東大學與敦睦艦隊官兵確診者直接接觸案，全校居家隔離者6名，自主健康管理的師生54人，含教職員工9人；校園最近因疫情籠罩陰影，校長古源光昨天在臉書po文，今天又是週末了，大家可能感覺這一週特別地漫長難熬，我和大家一樣，時時戒慎恐懼，和學校防疫同仁密切關心疫情發展。我們目前所遭遇到的困境，可能是百年僅見，每個人的擔心、焦慮、害怕都一樣，但我們都在學習如何面對看不見的敵人，如何在瞬息萬變的時局中安頓身心、正常平安的生活。

在海軍官兵染疫案中，感謝同學都能主動積極通報，讓學校能啟動超前防疫作為。第一時間完成疫調後，該採檢隔離的、該自主健康管理的師生，都立即返家，未再進入校園，其足跡環境也在週一上課前完成消毒，後續的疫調及環境消毒工作仍持續進行中。

基於安全起見，學校將防疫層級提高，避免擴大群聚感染。因應疫情啟動安心就學的有2個班全班停課，及少數間接接觸的同學改採線上教學，線上教學的課程約350門。同學如果沒有收到任何簡訊或通知，代表是此次事件第三、第四層以外的人，持續保持警戒即可，但不必恐慌。

有關疫情相關訊息，在不涉及個資隱私的前提下，學校會持續保持資訊的公開透明，即時公告於學校官網防疫專區及FB粉絲頁；許多同學關心何時啟動線上遠距教學，學校能理解大家的疑慮不安，也會根據最新的疫調結果及教育部相關的規範，進行滾動式的修正因應；相互對話，彼此信任，團結抗疫，共度難關，是這個時代的大學問，也是每個人必修的學分。如果每個人都能貢獻一點、同理一點、互相一點，做好自己份內的事，做好個人防疫，就是最強的防疫網。

新冠肺炎 COVID-19

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