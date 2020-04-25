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金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通
新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，金門縣政府今天表示，來縣府洽公民眾，即日起只要「嗶」一下縣民卡或身分證就完成，不僅可正確記錄身分，也省去人工紙本登記時間，更可減少接觸傳染的機會。
金門縣府行政處長陳祥麟表示，縣府自3月30日起採取單一出入口的管制措施，在大門口設置工作站派駐服務人員為上班員工、洽公民眾量測體溫及噴酒精消毒，出入人員均須配合辦理。在公共區域規劃「社交距離等待線」動線及標示貼紙，提醒群眾保持社交安全距離；自4月7日起，更要求全縣機關學校實施洽公民眾進入室內場所一律實名登記，包括洽公日期、姓名、連絡電話號碼和洽公單位等資料，一旦出現疫情破口時，以利追蹤。
陳祥麟說，接獲不少民眾反映實名制管制耗時費事，為精進升級e化，該處同仁結合縣民卡系統、活動管理系統、光罩掃描器設施，智慧數位科技輔助防疫作為，運用縣民卡系統及設施，在縣府大門出入口透過電腦感應設備，掃描讀取縣民卡或身分證，洽公民眾如攜帶身分證或縣民卡，只要「嗶」一下就完成實名登記，十分快速，省去耗時的人工紙本登記，也可避免接觸傳染的風險。
縣府也再次呼籲縣民，多利用電腦網路線上申辦及電話洽詢，減少出入非必要的公共場所。如果非要到縣府洽公，請記得攜帶縣民卡或身分證，可大幅節省實名登記時間，另務必配合縣府防疫政策，出入縣府應佩戴口罩，並先於正門口測量體溫及登記到訪資料，額溫超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，建議立刻就醫，確保大家健康安全。
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