快訊

敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了簡化民眾進出縣府洽公的實名登記作業，縣府行政處結合縣民卡系統、活動管理系統、光罩掃描器設施，讓民眾用「嗶」的也可以。記者蔡家蓁／攝影
為了簡化民眾進出縣府洽公的實名登記作業，縣府行政處結合縣民卡系統、活動管理系統、光罩掃描器設施，讓民眾用「嗶」的也可以。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，金門縣政府今天表示，來縣府洽公民眾，即日起只要「嗶」一下縣民卡或身分證就完成，不僅可正確記錄身分，也省去人工紙本登記時間，更可減少接觸傳染的機會。

金門縣府行政處長陳祥麟表示，縣府自3月30日起採取單一出入口的管制措施，在大門口設置工作站派駐服務人員為上班員工、洽公民眾量測體溫及噴酒精消毒，出入人員均須配合辦理。在公共區域規劃「社交距離等待線」動線及標示貼紙，提醒群眾保持社交安全距離；自4月7日起，更要求全縣機關學校實施洽公民眾進入室內場所一律實名登記，包括洽公日期、姓名、連絡電話號碼和洽公單位等資料，一旦出現疫情破口時，以利追蹤。

陳祥麟說，接獲不少民眾反映實名制管制耗時費事，為精進升級e化，該處同仁結合縣民卡系統、活動管理系統、光罩掃描器設施，智慧數位科技輔助防疫作為，運用縣民卡系統及設施，在縣府大門出入口透過電腦感應設備，掃描讀取縣民卡或身分證，洽公民眾如攜帶身分證或縣民卡，只要「嗶」一下就完成實名登記，十分快速，省去耗時的人工紙本登記，也可避免接觸傳染的風險。

縣府也再次呼籲縣民，多利用電腦網路線上申辦及電話洽詢，減少出入非必要的公共場所。如果非要到縣府洽公，請記得攜帶縣民卡或身分證，可大幅節省實名登記時間，另務必配合縣府防疫政策，出入縣府應佩戴口罩，並先於正門口測量體溫及登記到訪資料，額溫超過37.5度者，一律禁止進入縣府區域，建議立刻就醫，確保大家健康安全。

金門縣政府今天表示，來縣府洽公民眾，即日起只要「嗶」一下縣民卡或身分證就完成，不僅可正確記錄身分，也省去人工紙本登記時間，更可減少接觸傳染的機會。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府今天表示，來縣府洽公民眾，即日起只要「嗶」一下縣民卡或身分證就完成，不僅可正確記錄身分，也省去人工紙本登記時間，更可減少接觸傳染的機會。記者蔡家蓁／攝影
目前進出金門縣府的人員一律都要量測體溫，圖為警衛為開車進出民眾量測體溫。記者蔡家蓁／攝影
目前進出金門縣府的人員一律都要量測體溫，圖為警衛為開車進出民眾量測體溫。記者蔡家蓁／攝影

身分證 金門 社交距離

延伸閱讀

美食新天地／突破疫情 佳軒口罩麵包吸客

看這裡！金門本周日仍有8藥局有販售口罩

金門「尚青」海帶30日正式開賣 數量有限

國民黨金門立委陳玉珍 回應遭金門高粱黨告學歷不實

相關新聞

馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

馬祖藍眼淚4至6月最多，往年住宿爆滿一位難求，今年受新冠肺炎疫情影響，遊客約只剩2、3成，有業者訂房率只有1成。連江縣政...

金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通

新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，...

疫情衝擊百業 屏東縣調降三成娛樂稅

新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業受到衝擊，中央政府啟動紓困方案，屏東縣政府為協助業者度過難關，決定主動調降娛樂業者4至6月...

農工循環基地化腐朽為神奇 檸檬皮渣變牛飼料添加劑

屏東縣政府與工研院合作以「循環經濟」為核心於台糖縣民公園打造的「農工循環基地」，去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術...

見證高雄路平成果 「高雄喔嗨唷」選出高雄好路Top 10

網路社群「高雄喔嗨唷」，以讓民眾看到高雄真相的想法，在臉書粉絲頁蒐集民眾對高雄市各項建設的想法，今天公布「十大好路網路票...

高雄強制八大行業消費實名制 業者消費者配合度高

高雄市政府公布防疫新措施，對八大特種行業等休閒娛樂場所，實施實名制，消費者進入營業場所，應填寫實名登記表。有KTV業者表...

台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室

海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部...

憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警...

影／穩定疫情 韓國瑜將重啟「春安演習」

高雄市長韓國瑜今天上午召開新冠肺炎最新疫情記者會表示，疫情指揮中心對高雄兵推有意見，市府會參考，但該做的事情不會停下來，...

高雄、台中兵推遭網友駡翻 蘇貞昌：少情緒性謾罵較好

台中市與高雄市正著手模擬兵推，但在網路上卻被罵翻，對此，行政院長蘇貞昌上午在台北市參訪防疫旅館受訪指出，不一定大家意見一...

屏東黑鮪魚季千人宴取消 澎派海鮮美食改宅配到府

邁入第20年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動，開幕式取消，音樂...

高市里長補選投票所高規防疫 副市長：做罷免投票參考

高雄市三民區港西里長今天借用高雄中雄活動中心辦理補選，三民區公所為了防疫，做了許多防疫措施，不只基本的為民眾噴酒精、量額...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。