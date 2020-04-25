快訊

敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

聯合報 / 記者魏翊庭江婉儀／新北即時報導
連江縣長劉增應表示，防疫優先，不過如果遊客回流，馬祖已做好萬全防疫準備。他也指出，「相信馬祖的生態文化、美食美酒的觀光實力，疫情趨緩後，很快就會恢復遊客」。圖為疫情前示意圖。圖／取自馬祖國家風景區官網
連江縣長劉增應表示，防疫優先，不過如果遊客回流，馬祖已做好萬全防疫準備。他也指出，「相信馬祖的生態文化、美食美酒的觀光實力，疫情趨緩後，很快就會恢復遊客」。圖為疫情前示意圖。圖／取自馬祖國家風景區官網

馬祖藍眼淚4至6月最多，往年住宿爆滿一位難求，今年受新冠肺炎疫情影響，遊客約只剩2、3成，有業者訂房率只有1成。連江縣政府表示，疫情期間「不行銷、不促銷，但也不拒絕」，若遊客回流，已做好充足防疫準備；此外，縣長劉增應透露，預計明年將開辦雙年的馬祖國際藝術祭，讓馬祖島之美被世界看見。

劉增應表示，防疫優先，馬祖一直以來配合中央防疫政策，已經對計程車、遊覽車及旅宿業者等做好講習和訓練，如果遊客回流，已做好萬全防疫準備。他也指出，「相信馬祖的生態文化、美食美酒的觀光實力，疫情趨緩後，很快就會恢復遊客」。

連江交旅局副局長劉性謙表示，馬祖目前維持零確診，上下機、船都需量體溫、戴口罩、消毒，均照疫情ＳＯＰ規定，旅宿、餐飲業者也採梅花座。他表示，連江縣的態度是「不行銷、不促銷、不拒絕」，旅客來了就按照防疫流程，提供平安的旅遊環境。

劉性謙說，各行各業都因疫情受影響，不過由於地方財政難以負擔全部紓困，將了解、協助業者申請中央紓困辦法，縣府已經對出租委外的標的業者，減租5成三個月，先從這個月試辦。

有北竿的民宿業者表示，昨天旅宿旁邊就看到藍眼淚，目前整體馬祖的住宿應是「非常不好」，像他民宿原本都被包棟，之前很多訂單陸續取消，目前剩不到1成，但自己做民宿賺錢非主要目的，比較無所謂，還可趁機做美化，不過對承租房子來開業的業者會比較有經濟壓力。

該業者說，馬祖本地防疫上沒問題，不過可能旅客會顧慮要搭飛機、坐船，遊客真的比較少，團客取消多，自由行還是有一些。不過現在難得適合旅遊，因疫情人少，不會跟別人擠一起，反而清閒。此外，規模較大的業者是開店等於燒錢，但不得不開。

劉增應表示，目前已經在籌畫，預計明年開辦第一次的雙年國際藝術島祭，希望和文化部等合作，引進國際、本島及在地的藝術家，把馬祖生態文化等特色之美，呈現給全世界。

馬祖藍眼淚在春夏之交的4至6月最多。圖／連江縣政府提供
馬祖藍眼淚在春夏之交的4至6月最多。圖／連江縣政府提供

馬祖 疫情 劉增應

延伸閱讀

早餐店認真防疫用酒精「消毒紙鈔」 竟遭阿姨諷：有必要這麼緊張？

里長補選高規格防疫 中選會：近期選務都訂有防疫計畫

有安全認證 樹屋、露營拖車、貨櫃屋也可當民宿

高市法令鬆綁 石板屋民宿有望合法了

相關新聞

馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

馬祖藍眼淚4至6月最多，往年住宿爆滿一位難求，今年受新冠肺炎疫情影響，遊客約只剩2、3成，有業者訂房率只有1成。連江縣政...

金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通

新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，...

疫情衝擊百業 屏東縣調降三成娛樂稅

新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業受到衝擊，中央政府啟動紓困方案，屏東縣政府為協助業者度過難關，決定主動調降娛樂業者4至6月...

農工循環基地化腐朽為神奇 檸檬皮渣變牛飼料添加劑

屏東縣政府與工研院合作以「循環經濟」為核心於台糖縣民公園打造的「農工循環基地」，去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術...

見證高雄路平成果 「高雄喔嗨唷」選出高雄好路Top 10

網路社群「高雄喔嗨唷」，以讓民眾看到高雄真相的想法，在臉書粉絲頁蒐集民眾對高雄市各項建設的想法，今天公布「十大好路網路票...

高雄強制八大行業消費實名制 業者消費者配合度高

高雄市政府公布防疫新措施，對八大特種行業等休閒娛樂場所，實施實名制，消費者進入營業場所，應填寫實名登記表。有KTV業者表...

台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室

海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部...

憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警...

影／穩定疫情 韓國瑜將重啟「春安演習」

高雄市長韓國瑜今天上午召開新冠肺炎最新疫情記者會表示，疫情指揮中心對高雄兵推有意見，市府會參考，但該做的事情不會停下來，...

高雄、台中兵推遭網友駡翻 蘇貞昌：少情緒性謾罵較好

台中市與高雄市正著手模擬兵推，但在網路上卻被罵翻，對此，行政院長蘇貞昌上午在台北市參訪防疫旅館受訪指出，不一定大家意見一...

屏東黑鮪魚季千人宴取消 澎派海鮮美食改宅配到府

邁入第20年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動，開幕式取消，音樂...

高市里長補選投票所高規防疫 副市長：做罷免投票參考

高雄市三民區港西里長今天借用高雄中雄活動中心辦理補選，三民區公所為了防疫，做了許多防疫措施，不只基本的為民眾噴酒精、量額...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。