馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

馬祖藍眼淚4至6月最多，往年住宿爆滿一位難求，今年受新冠肺炎疫情影響，遊客約只剩2、3成，有業者訂房率只有1成。連江縣政府表示，疫情期間「不行銷、不促銷，但也不拒絕」，若遊客回流，已做好充足防疫準備；此外，縣長劉增應透露，預計明年將開辦雙年的馬祖國際藝術祭，讓馬祖島之美被世界看見。

劉增應表示，防疫優先，馬祖一直以來配合中央防疫政策，已經對計程車、遊覽車及旅宿業者等做好講習和訓練，如果遊客回流，已做好萬全防疫準備。他也指出，「相信馬祖的生態文化、美食美酒的觀光實力，疫情趨緩後，很快就會恢復遊客」。

連江交旅局副局長劉性謙表示，馬祖目前維持零確診，上下機、船都需量體溫、戴口罩、消毒，均照疫情ＳＯＰ規定，旅宿、餐飲業者也採梅花座。他表示，連江縣的態度是「不行銷、不促銷、不拒絕」，旅客來了就按照防疫流程，提供平安的旅遊環境。

劉性謙說，各行各業都因疫情受影響，不過由於地方財政難以負擔全部紓困，將了解、協助業者申請中央紓困辦法，縣府已經對出租委外的標的業者，減租5成三個月，先從這個月試辦。

有北竿的民宿業者表示，昨天旅宿旁邊就看到藍眼淚，目前整體馬祖的住宿應是「非常不好」，像他民宿原本都被包棟，之前很多訂單陸續取消，目前剩不到1成，但自己做民宿賺錢非主要目的，比較無所謂，還可趁機做美化，不過對承租房子來開業的業者會比較有經濟壓力。

該業者說，馬祖本地防疫上沒問題，不過可能旅客會顧慮要搭飛機、坐船，遊客真的比較少，團客取消多，自由行還是有一些。不過現在難得適合旅遊，因疫情人少，不會跟別人擠一起，反而清閒。此外，規模較大的業者是開店等於燒錢，但不得不開。