疫情衝擊百業 屏東縣調降三成娛樂稅

新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業受到衝擊，中央政府啟動紓困方案，屏東縣政府為協助業者度過難關，決定主動調降娛樂業者4至6月的查定稅額，降幅達到30％，首波暫訂持續3個月，再視情況決定是否延長，估計縣內有950家業者受惠，金額約200萬元；業者說，金額雖不大，但不無小補。

縣府財稅局說，這波肺炎疫情衝擊諸多產業，中央陸續啟動紓困方案，縣府盤點縣內現況，發現包括抓娃娃機、網咖、水上活動等娛樂業者營收大幅下滑，決定主動減徵業者查定稅額；產業界受到疫情的衝擊來得又急又快，首波減稅政策試行3個月，未來會持續視疫情狀況調整，估計全縣每月減稅金額超過90萬元

縣府說，符合查定稅額的娛樂業者，因經營方式特殊或規模較小，繳稅方式都是以過去營業額為基準，每月繳交固定稅額，調降稅率後，業者不需要提出申請，屆時收到需繳稅金，已是減稅後的金額；至於自動報繳娛樂稅的業者，因受疫情衝擊會直接反應在每月營業額上，所需要扣繳金額也會降低，因此不需直接處理。

在屏東墾丁大街經營娃娃機的吳姓業者說，墾丁在陸客斷炊和國旅衰退雙重影響下遊客暴跌，原經營的餐廳去年底改為無人娃娃機店，農曆春節過後遊客逐月下滑，4月初清明連假中央發布國家級警訊後嚇跑遊客，這個月到昨天的營業額慘到不到萬元，降稅金額雖不大，但在這個時機，能省多少算多少。