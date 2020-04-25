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農工循環基地化腐朽為神奇 檸檬皮渣變牛飼料添加劑

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東「農工循環基地」去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術，利用發酵特殊菌種、製程與系統，將低價值的檸檬皮渣開發成為牛的飼料添加劑，並和食品公司合作成功試量產一批牛奶。圖／屏東縣政府提供
屏東「農工循環基地」去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術，利用發酵特殊菌種、製程與系統，將低價值的檸檬皮渣開發成為牛的飼料添加劑，並和食品公司合作成功試量產一批牛奶。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府與工研院合作以「循環經濟」為核心於台糖縣民公園打造的「農工循環基地」，去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術，利用發酵特殊菌種、製程與系統，將低價值的檸檬皮渣開發成為牛的飼料添加劑，經生物實驗顯示有助強化牛隻健康及增加牛奶產能，並和食品公司合作成功試量產一批牛奶。

屏東縣長潘孟安說，屏東縣是農業大縣，食品、農漁產加工是強項，循環經濟可化腐朽為神奇，結合工研院、屏東各大學技術，將加工後果皮等廢料製作飼料添加劑，供乳牛食用後生產出牛奶，除了廢材充分再利用，更能提升產品的附加價值，藉由媒合產、官、學研，創造出屏東的循環產業品牌。

他說，水果產季過後修剪下來的廢棄枯枝每年超過6萬公噸，以往農民拿來露天燃燒，造成 空氣汙染及增加碳排，縣內食品加工廠加工的過程會產生果皮、渣及殼等加工剩餘物，藉由科技的幫助，可轉化為更有價值的產品；農工循環基地根據在地生產業者的需求做診斷，交互鏈結當地的產業供應鏈變成群聚，讓資源可以更有效的運用與加值。

「循環經濟除了可對農產品的加值加亮，更可把原本的加工剩餘物變黃金！」工研院中分院副執行長李士畦說，屏東是檸檬生產與加工的重要地區，利用生態加值技術將其加工剩餘的檸檬皮渣，化身成病蟲害防治及土壤改良的友善農業資材生物炭、防蚊液、消毒殺菌等綠色環境用藥及綠色潔淨劑等加值化產品，循環全利用。

縣府城鄉發展處說，屏東永大檸檬一年檸檬皮渣就超過6000噸，去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術，利用青貯發酵特殊菌種、製程與系統，將檸檬皮渣開發成為牛的飼料添加劑，成功試量產一批牛奶，並規劃建立屏東檸檬循環加值產業生態循環圈，促進潛在商機，成為屏東農工循環基地的加工加值加亮點示範場域。

屏東縣政府 潘孟安

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