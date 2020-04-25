見證高雄路平成果 「高雄喔嗨唷」選出高雄好路Top 10

網路社群「高雄喔嗨唷」，以讓民眾看到高雄真相的想法，在臉書粉絲頁蒐集民眾對高雄市各項建設的想法，今天公布「十大好路網路票選結果發表會」，公布網友們選出高雄「好路」Top10，其中前3名依次是楠梓區加昌路、苓雅區大順三路、前金區民生二路（中山路口）。「高雄喔嗨唷」發言人「小喔」說，會在網路上徵詢對高雄的各種意見，票選不同的TOP10。

「小喔」說，「高雄喔嗨唷」由高雄市一群年輕朋友組成，大家對觀察高雄發展有興趣，大家認為高雄市好的事情、對的事情，被太多的口水與政治對立掩蓋，對高雄市民來說不是好事，大家的高雄要大家共同來守護才對。

「小喔」表示，很多網友認為「路平」雖然是基礎民生建設，但市政府願意將「路平」列為市政建設重點，也是很好，因此在網路上發起票選高雄「十大好路」活動。

「高雄喔嗨唷」網友選出的高雄十大好路依序為：加昌路、民生二路、大順三路、三民區大豐二路、小港區中山四路、鳳山區青年二路、小港區沿海一路、仁武區澄觀路、林園區林園北路、苓雅區和平路。

小喔表示，這項票選，最有感的年齡層是在20歲到30歲，男女比例平均，平日交通工具以機車族最多，有 57%，設籍高雄的有77%。