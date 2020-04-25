聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室
海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部浸潤，經一採雖為陰性，但為求慎重，台鐵加強消毒車廂及乘務人員備勤房舍。
台東火車站長楊舜安表示，昨天下午5點接獲消息後，就聯繫外包清潔廠商針對備勤宿舍和勤車室進行消毒工作，同時對1名和車長密集調車動作的員工，今天安排開始居家自主健康管理。
楊舜安說，當天接獲消息後，他馬上聯絡高雄車班主任，了解車長當時跑車狀況，車長19日搭乘莒光號抵達台東，隨即入住備勤宿舍，20日早上就負責跑貨物列車南下，接觸人員不多。
避免疫情會隨之擴散，今天上午台東火車站再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒，也加強勤車室消毒工作。楊舜安也請大家不必過度擔心，旅客做好個人防疫。
台東縣衛生局表示，該個案一採未確診，已進行二採，待檢驗報告，且現搭乘火車已要求全面配戴口罩並且禁止飲食，而民眾與車長接觸有限，民眾請勿過度恐慌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言