快訊

敦睦艦官兵檢疫滿一周 社區如有感染者恐近日發病

加強防疫！北市宣布下周二起動物園、圖書館實施實名制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東火車站今天上午再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒。記者尤聰光／攝影
台東火車站今天上午再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒。記者尤聰光／攝影

海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部浸潤，經一採雖為陰性，但為求慎重，台鐵加強消毒車廂及乘務人員備勤房舍。

台東火車站長楊舜安表示，昨天下午5點接獲消息後，就聯繫外包清潔廠商針對備勤宿舍和勤車室進行消毒工作，同時對1名和車長密集調車動作的員工，今天安排開始居家自主健康管理。

楊舜安說，當天接獲消息後，他馬上聯絡高雄車班主任，了解車長當時跑車狀況，車長19日搭乘莒光號抵達台東，隨即入住備勤宿舍，20日早上就負責跑貨物列車南下，接觸人員不多。

避免疫情會隨之擴散，今天上午台東火車站再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒，也加強勤車室消毒工作。楊舜安也請大家不必過度擔心，旅客做好個人防疫。

台東縣衛生局表示，該個案一採未確診，已進行二採，待檢驗報告，且現搭乘火車已要求全面配戴口罩並且禁止飲食，而民眾與車長接觸有限，民眾請勿過度恐慌。

台東火車站今天上午再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒。記者尤聰光／攝影
台東火車站今天上午再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒。記者尤聰光／攝影

台東 宿舍 火車站

延伸閱讀

磐石艦高雄確診個案再添新足跡 曾台南新營麥當勞用餐

里長補選高規格防疫 中選會：近期選務都訂有防疫計畫

磐石艦因回報不確實？蘇貞昌：給國防部時間查清楚

發燒台鐵車長已二採 產工喊話台鐵「宿舍每日換床被單」

相關新聞

馬祖藍眼淚也受疫情影響 預計明年辦雙年國際藝術島祭

馬祖藍眼淚4至6月最多，往年住宿爆滿一位難求，今年受新冠肺炎疫情影響，遊客約只剩2、3成，有業者訂房率只有1成。連江縣政...

金門縣府門禁管制e化 人員進出用嗶的嘛ㄟ通

新冠肺炎疫情持續蔓延，金門縣政府上緊發條，要求所屬機關學校實施單一出入口嚴格管制措施，洽公民眾進入室內場所一律實名登記，...

疫情衝擊百業 屏東縣調降三成娛樂稅

新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業受到衝擊，中央政府啟動紓困方案，屏東縣政府為協助業者度過難關，決定主動調降娛樂業者4至6月...

農工循環基地化腐朽為神奇 檸檬皮渣變牛飼料添加劑

屏東縣政府與工研院合作以「循環經濟」為核心於台糖縣民公園打造的「農工循環基地」，去年引進工研院中分院生態材料高值加工技術...

見證高雄路平成果 「高雄喔嗨唷」選出高雄好路Top 10

網路社群「高雄喔嗨唷」，以讓民眾看到高雄真相的想法，在臉書粉絲頁蒐集民眾對高雄市各項建設的想法，今天公布「十大好路網路票...

高雄強制八大行業消費實名制 業者消費者配合度高

高雄市政府公布防疫新措施，對八大特種行業等休閒娛樂場所，實施實名制，消費者進入營業場所，應填寫實名登記表。有KTV業者表...

台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室

海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部...

憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警...

影／穩定疫情 韓國瑜將重啟「春安演習」

高雄市長韓國瑜今天上午召開新冠肺炎最新疫情記者會表示，疫情指揮中心對高雄兵推有意見，市府會參考，但該做的事情不會停下來，...

高雄、台中兵推遭網友駡翻 蘇貞昌：少情緒性謾罵較好

台中市與高雄市正著手模擬兵推，但在網路上卻被罵翻，對此，行政院長蘇貞昌上午在台北市參訪防疫旅館受訪指出，不一定大家意見一...

屏東黑鮪魚季千人宴取消 澎派海鮮美食改宅配到府

邁入第20年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動，開幕式取消，音樂...

高市里長補選投票所高規防疫 副市長：做罷免投票參考

高雄市三民區港西里長今天借用高雄中雄活動中心辦理補選，三民區公所為了防疫，做了許多防疫措施，不只基本的為民眾噴酒精、量額...

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

運量下滑 桃園這11條市區公車下周起減班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。