台鐵車長發燒 台鐵今再次消毒備勤宿舍和勤車室

海軍敦睦艦隊磐石艦確診官兵數達30人，昨天傳出一名台鐵高雄車班車長與磐石艦確診官兵同處一健身房空間，並出現發燒情形及肺部浸潤，經一採雖為陰性，但為求慎重，台鐵加強消毒車廂及乘務人員備勤房舍。

台東火車站長楊舜安表示，昨天下午5點接獲消息後，就聯繫外包清潔廠商針對備勤宿舍和勤車室進行消毒工作，同時對1名和車長密集調車動作的員工，今天安排開始居家自主健康管理。

楊舜安說，當天接獲消息後，他馬上聯絡高雄車班主任，了解車長當時跑車狀況，車長19日搭乘莒光號抵達台東，隨即入住備勤宿舍，20日早上就負責跑貨物列車南下，接觸人員不多。

避免疫情會隨之擴散，今天上午台東火車站再次請清潔外包廠商斯巴克集團，全副武裝針對車長入住2樓的備勤宿舍全面消毒，也加強勤車室消毒工作。楊舜安也請大家不必過度擔心，旅客做好個人防疫。