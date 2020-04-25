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里長補選高規格防疫 中選會：近期選務都訂有防疫計畫

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

全國各地如新北市、桃園市、高雄市及嘉義縣等，今舉行里長補選投票。為因應新冠肺炎疫情，中選會指出，該會及所屬各地選委會採高規格選務防疫措施，中選會副主委陳朝建今亦前往高雄中學投開票所視察選務及相關選務防疫措施。

陳朝建說，今日各地補選的投開票所事前都已經消毒，且前往投票的民眾均須配戴口罩，並進行體溫量測及手部消毒，同時保持社交距離排隊投票，所有的選務防疫措施均符合中央疫情指揮中心的相關指引，續採高規格防疫措施。

陳朝建表示，配合防疫政策，選務防疫工作也謹慎因應，近期及隨後辦理的各項選務工作也都訂有防疫計畫，各投票所事先都必須完成消毒工作，選民及工作人員也都必須配戴口罩，並在投票所外設有簡易檢疫站，民眾進入投票所前都必須先量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票；另外，他也提醒居家隔離、居家檢疫的民眾應依傳染病防治法規定辦理，亦不得進入投票所或參觀投票。

陳朝建說，高雄市選委會及選務工作同仁全力做好各項防疫工作，並保障所有選舉人及選務工作人員健康，在完成投開票作業後，還會將所有投開票所將再次消毒後歸還場地，也請出借場地的機關(構)、學校及學生與家長們安心。

中選會說明，109年2月開始至今，中選會已經4度函請直轄市、縣(市)選舉委員會於辦理地方公職人員補選時，須配合辦理相關防疫措施，自109年2月8日起至109年4月25日止，已辦理4場鄉(鎮、市)長補選，26場村(里)長補選，都採高規格的選務防疫措施。

中選會也表示，因應新冠肺炎疫情，民眾參與投票及參觀開票時都需要配合相關防疫措施，近期該會也將於中選會官網及臉書再推出選務防疫宣導短片，並會續採高規格的選務防疫措施。

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