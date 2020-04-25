憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警 等民力投入守護市民生命財產安全。

高雄市新冠肺炎確診個案至今共33例，其中13例是敦睦艦隊居住在高雄軍士官兵，昨天新增的一例，18日入住集中隔離所，22日進行採檢，24日確診，經查他自下船到進住隔離所的旅遊史，所到之處風險不高，因此不公布足跡熱點。預計這波艦隊群聚事件的傳染風險，應至5月2日之後，才能解除警報。

高雄市政府為提高防疫意識，昨起已針對八大行業實施實名制，但高雄市長韓國瑜擔心疫情衝擊百業，市民收入劇減，恐鋌而走險，形成另一波治安的壓力，因此指示重新啟動春安工作。

韓國瑜表示，高雄市是全國第一個實施春安的縣市，唯一的目標是要讓市民在嚴峻的防疫期間，仍擁有安全的環境。他強調，高雄的防疫思維是「立體式」的，各層面、環節、細節，都要思考到。

高雄市長李永癸表示，這波春安工作定調為「春安演習，重新啟動」，將動用義警、民防共同投入，把事情做在前頭。鎖定防強盜、防搶 、防詐、防竊四大重點，守望高雄市民安全。