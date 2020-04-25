快訊

獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

把握今天好天氣 中部以北與宜花明天可能陣雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
擔心疫情嚴峻造成另波治安問題，高雄市長韓國瑜宣布高雄春安工作重新啟動。記者劉學聖／攝影
擔心疫情嚴峻造成另波治安問題，高雄市長韓國瑜宣布高雄春安工作重新啟動。記者劉學聖／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警 等民力投入守護市民生命財產安全。

高雄市新冠肺炎確診個案至今共33例，其中13例是敦睦艦隊居住在高雄軍士官兵，昨天新增的一例，18日入住集中隔離所，22日進行採檢，24日確診，經查他自下船到進住隔離所的旅遊史，所到之處風險不高，因此不公布足跡熱點。預計這波艦隊群聚事件的傳染風險，應至5月2日之後，才能解除警報。

高雄市政府為提高防疫意識，昨起已針對八大行業實施實名制，但高雄市長韓國瑜擔心疫情衝擊百業，市民收入劇減，恐鋌而走險，形成另一波治安的壓力，因此指示重新啟動春安工作。

韓國瑜表示，高雄市是全國第一個實施春安的縣市，唯一的目標是要讓市民在嚴峻的防疫期間，仍擁有安全的環境。他強調，高雄的防疫思維是「立體式」的，各層面、環節、細節，都要思考到。

高雄市長李永癸表示，這波春安工作定調為「春安演習，重新啟動」，將動用義警、民防共同投入，把事情做在前頭。鎖定防強盜、防搶 、防詐、防竊四大重點，守望高雄市民安全。

高雄市 韓國瑜 新冠肺炎

延伸閱讀

影／穩定疫情 韓國瑜將重啟「春安演習」

高市醫護擬「普篩」韓國瑜、陳時中隔空叫陣

不要讓高雄陷入危機！ 藍營議員向綠營喊話挺韓國瑜

挺韓國瑜度罷免危機 江啟臣：黨與韓各司其職做好事情

相關新聞

高市里長補選投票所高規防疫 副市長：做罷免投票參考

高雄市三民區港西里長今天借用高雄中雄活動中心辦理補選，三民區公所為了防疫，做了許多防疫措施，不只基本的為民眾噴酒精、量額...

高雄、台中兵推遭網友駡翻 蘇貞昌：少情緒性謾罵較好

台中市與高雄市正著手模擬兵推，但在網路上卻被罵翻，對此，行政院長蘇貞昌上午在台北市參訪防疫旅館受訪指出，不一定大家意見一...

屏東黑鮪魚季千人宴取消 澎派海鮮美食改宅配到府

邁入第20年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動，開幕式取消，音樂...

憂心疫情嚴峻製造治安問題 韓國瑜宣布重啟春安工作

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市長韓國瑜擔心百業受創，市民收入減少，演成另一波治安問題，率全國之先宣布春安工作重新啟動，整合義警...

影／穩定疫情 韓國瑜將重啟「春安演習」

高雄市長韓國瑜今天上午召開新冠肺炎最新疫情記者會表示，疫情指揮中心對高雄兵推有意見，市府會參考，但該做的事情不會停下來，...

美食新天地／突破疫情 佳軒口罩麵包吸客

新冠肺炎衝擊各產業，金門老字號佳軒麵包店為吸引消費者上門，發揮創意研發「口罩麵包」和「口罩蛋糕」，開賣3天都吸引民眾詢問。業者許佳軒說，店內麵包純手工，數量有限，每天限200個，日後考慮推出豹紋或花帔款式。

肥料實名制上路 農民怨徒增困擾

農委會本月中旬開始推「肥料實名制」，新制上路後，南部農民發現不僅申請程序複雜，買1包肥料要等7天，且限購造成貧瘠的田施肥量不足，「若農作收穫減少，誰負責？」徒增農民困擾。農糧署南區分署長姚志旺表示，會滾動式檢討，希望藉此機會推「合理化施肥」，不希望農民過度施肥。

南方好食尚／不必到曼谷 泰國道地船麵在屏東

屏東市最近新開一家泰國料理餐廳「塔塔城曼谷船麵」，提供喜愛泰式料理的民眾新選擇，業者徐月櫻常與丈夫赴泰國考察正統料理方式，4年前在泰國的水上市場，體驗坐無動力小船吃麵的愜意感，獨特風味與情境，讓她難忘不已，決定將曼谷船麵引進台灣。

「森林中的圖書館！」 屏東總圖新風貌搶先看

斥資3億元、閉館2年重新整修的屏東縣總圖書館進入工程尾聲，外界好奇改造後的總圖會呈現什麼新風貌，屏東縣長潘孟安前晚在臉書以「屏東總圖大改造，閱讀屏東全力拚！」為題，貼出10多張內外觀美照，並預告暑假期間完工；看到舊建築注入新風貎，網友驚呼「這圖書館也太美了、好期待趕快啟用。

民進黨高雄黨部主委選舉 趙天麟、高閔琳、林正男相爭

民進黨高雄市黨部主委選舉登記昨天截止，有立委趙天麟、市議員高閔琳、關心公共事務的黨員林正男3人完成登記，以趙、高的競爭較受注目。趙天麟表示有勝選的信心，高閔琳強調兩人目前五五波。

有安全認證 樹屋、露營拖車、貨櫃屋也可當民宿

高雄市府觀光局鬆綁原鄉民宿申請規範，但時下旅遊型態改變，原鄉觀光業者認為，樹屋或貨櫃屋等多元住宿，應列入合法化考量。市府觀光局長邱俊龍表示，除磚造、木造與混凝土等傳統建築外，只要技師提出安全認證，主管機關會尊重專業決定。

高市法令鬆綁 石板屋民宿有望合法了

受限原住民保留地與早期部落建屋未取得建照、使用執照，高雄原鄉民宿合法化困難重重，如具有文化特色的多納石板屋幾乎不可能成合法民宿。高市府觀光局表示，本月起，原民區可依據建物結構安全鑑定取代建物執照，法令鬆綁後，合法民宿數量可望由現7家增加至30家。另方面，台東蘭嶼也有相同問題，今年6月底前，可望有13間業者取得合法民宿登記證。

熱門新聞

記得儲水！新北板橋區12里從29日起停水20小時

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

台中捷運警察標識出爐 中捷通車再跨大步

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

減輕藥師工作量 竹市府號召近3百志工分裝口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。