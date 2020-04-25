高雄、台中兵推遭網友駡翻 蘇貞昌：少情緒性謾罵較好

台中市與高雄市正著手模擬兵推，但在網路上卻被罵翻，對此，行政院長蘇貞昌上午在台北市參訪防疫旅館受訪指出，不一定大家意見一樣，但是真的不要罵，不要對這些在努力做事的市長、首長攻擊。

蘇貞昌指出，這一次的防疫是因為國人同胞大家一起努力，包括民間跟政府一起合作，地方政府跟中央政府一起合作，所以地方首長很積極想方設法要從各方面做好，防疫這其實不是一件壞事，允許在表達上，或者在作為上，不一定大家意見一樣，但是真的不要罵，不要來對這些在努力做事的市長首長攻擊。

蘇貞昌指出，有意見可以提出來，可以討論可以參考，台灣防疫之所以讓世界肯定就是真的，大家同舟一命，大家都互相體諒，跟合作今天才能做好，希望多加油、少來有情緒性的謾罵比較好。