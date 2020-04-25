高市里長補選投票所高規防疫 副市長：做罷免投票參考

高雄市三民區港西里長今天借用高雄中雄活動中心辦理補選，三民區公所為了防疫，做了許多防疫措施，不只基本的為民眾噴酒精、量額溫，也劃了排隊等候距離、設防疫專用圈票處，工作人員與所用的桌椅都有防疫保護。高雄市選舉委員會主任委員、副市長陳雄文表示，這將做為罷免投票時投開票所防疫參考。

三民區長藍美珍說，公所為每位員工配置防護頭罩、提供口罩，這次港西里長補選，協助選務的每位人員也都做此裝備， 另要戴上手套，負責檢查選民證件、核對戶籍資料、發選票的人員，更要戴上雙層手套，投票民眾進入投開票所，一定要戴口罩，門口的工作人員會在他們雙手噴酒精，然後量額溫，而且要按戶外1公尺、室內1.5公尺的距離等候投票。

藍美珍表示，如果投票民眾有發燒或其他感冒症狀，會拉長對方與其他人的距離到約3公尺左右，會請對方戴上現場準備的簡易防護頭罩、戴上工作人員發給的塑膠手套，之後才進去領選票，並用防疫專用圈票處圈票。

三民區公所為了方便現場消毒，將向學校借用的桌椅全部用透明薄塑膠包上，領選票處工作人員與民眾還隔了兩張辦公桌遠，藍美珍說，這是保護工作人員、保護民眾、也保護學校的課桌椅。

投開票所工作人員表示，每一小時會用酒精噴擦清毒所有用具、地板，如果有發燒等症狀的選民投過票，會立即消毒防疫專用圈票處、地板。

陳雄文仔細了解三民區公所為里長補選設的防疫設施，覺得公所設想周到，並說會做為罷免投票時各個投開票所防疫的參考。