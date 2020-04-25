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屏東黑鮪魚季千人宴取消 澎派海鮮美食改宅配到府

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東東港黑鮪魚文化觀光季每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，縣府轉型為宅配到府，東港東隆宮也加碼推出限定版「馬上有魚」小王馬布偶。圖／屏東縣政府提供
屏東東港黑鮪魚文化觀光季每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，縣府轉型為宅配到府，東港東隆宮也加碼推出限定版「馬上有魚」小王馬布偶。圖／屏東縣政府提供

邁入第20年的屏東東港黑鮪魚文化觀光季，受新冠肺炎疫情影響，戶外動態活動只保留「第一鮪」驗魚和拍賣活動，開幕式取消，音樂晚會及路跑都延期且不排除停辦，每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，縣府轉型為宅配到府，澎派又有在地味的「海鮮宴」直接送到家。

屏東黑鮪魚觀光文化推出的「千人宴美食大賞」，上桌菜色是東港新鮮海產及地方特色小吃，100桌、每桌3000元的名額，都在接受網路預定1日內搶訂一空；因同桌共食容易造成防疫破口，縣府取消後改與東港知名海鮮餐廳合作，搭配母親節轉型為宅配到府的美食饗宴，在家就能吃到產地直送的在地特色料理。

縣府傳播暨國際事務處說，今年海鮮宴共8樣具代表性的特色佳餚，包含手作日式鮪魚排、紅燒翅皮羹、東港花枝丸併旗魚黑輪、藥膳酥鮮蝦、櫻花蝦米糕、糖醋海中鮮（魚）、皇品芋香燜雞、古早味燉四寶，均由主廚精心烹調後，以低溫急速冷凍保留佳餚美味，再產地直送宅配到家。

縣府說，海鮮宴也是母親節大餐的好選擇，限量350份精選套餐，每桌8道菜3000元，運費不分地區270元，即日起開放網路預購至29日下午4點止；東港東隆宮也加碼推出限定版「馬上有魚」小王馬布偶，訂購就附贈1隻。

屏東東港黑鮪魚文化觀光季每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，縣府轉型為宅配到府，澎派又有在地味的「海鮮宴」直接送到家。圖／屏東縣政府提供
屏東東港黑鮪魚文化觀光季每年秒殺的「千人宴美食大賞」辦桌饗宴，縣府轉型為宅配到府，澎派又有在地味的「海鮮宴」直接送到家。圖／屏東縣政府提供

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