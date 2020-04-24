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不要讓高雄陷入危機！ 藍營議員向綠營喊話挺韓國瑜

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨議員力挺市長韓國瑜讓醫護篩檢的防疫措施，籲綠營不要扯高雄人的後腿。左起：高雄市議員李眉蓁、陳麗娜、鍾易仲、李亞築、黃香菽、蔡武宏。圖／高雄市議會國民黨團提供
高雄市議會國民黨議員力挺市長韓國瑜讓醫護篩檢的防疫措施，籲綠營不要扯高雄人的後腿。左起：高雄市議員李眉蓁、陳麗娜、鍾易仲、李亞築、黃香菽、蔡武宏。圖／高雄市議會國民黨團提供

高雄市韓國瑜建議全面為第一線的醫護人員做新冠肺炎的篩檢，引來綠營砲轟。高雄市議會6位國民黨議員今天站出來呼籲中央政府、綠營人士和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「為高雄人多想想，大家同步來努力防疫」。

高雄市議員陳麗娜、鍾易仲、李亞築、黃香菽、蔡武宏、李眉蓁今天在國民黨團開記者會聲援韓國瑜。

陳麗娜說，不知道中央為何會認為高雄所做的超前部署是錯的？有一線醫護人員要求普篩，但有政黨卻發起反對普篩行動，想請問這些反對的人為什麼反對？如果高雄可以讓醫護人員更安心，為什麼要反對？面對未趨緩的新冠肺炎疫情，到底是用專業發言、還是用政治反對韓國瑜？

陳麗娜說，懇請綠營朋友，放過高雄一馬，高雄想做疫調，還有普篩，卻被中央跟綠營從上到下追殺，也請陳時中部長為高雄人多想想，請大家同步來努力！

鍾易仲表示，請把專業的事情交給專業來做！當第一線人員覺得自己有需要篩檢，我們是否應該要為他們篩檢？韓國瑜提撥預備金讓第一線人員自主決定是否需要篩檢，應該予以尊重；再次強調，韓國瑜提出的普篩是給第一線人員「自主性選擇」，不是全部的醫護人員都強制篩檢。

李亞築說，高雄的防疫在韓國瑜帶領下維持本土確診個案「0案例」，高雄努力拚防疫，中央卻弄出破口，到底是中央防疫不夠力，還是高雄不夠配合？綠營不要只會酸韓國瑜，希望大家一起防疫，不要讓高雄陷入危機。

黃香菽表示，高雄市政府為了守護高雄，人仰馬翻，但綠營為了罷免，逢韓必反。

蔡武宏籲中央配合高雄、協助韓國瑜推的防疫措施，不要認為高雄市的超前部署全部都是錯的，不要扯高雄人的後腿。

李眉蓁表示，如果醫護人員想篩檢，高雄市為他們篩檢，又不強制，到底有什麼問題？現在綠營一直要誤導高雄人，落入口水戰，要拜託綠營放過高雄人。

韓國瑜 高雄市 醫護人員

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