繁星醫學、牙醫放榜 聖功女中摘星成功

今年大學繁星推薦醫學系第二階段放榜，聖功女中學生陳俞蓉、王儀媜、賴怡君，分別錄取中國醫、北醫大醫學系，以及高醫大牙醫系。加上之前已錄取的學生，總共有41人摘星成功。

聖功女中表示，今年學生在繁星的表現，較去年成長三成，錄取醫學大學及國立大學比例高達七成，每4位就有1位進入醫學系與頂大，表現亮眼，共有24位選讀醫藥、電機、資科、數理相關科系，比例超過五成，破除女性只擅長文科的刻板印象。

錄取中國醫藥大學醫學系的陳俞蓉，從國中時就以理工或醫學科系為目標，參加許多與生物有關的營隊及活動，但她興趣廣泛，也曾參加校內的人文讀書會，並參與校內《女子》刊物的編纂。同為讀書會成員的王儀媜也錄取北醫醫學系，她們也分別參與數學人才培訓及科展實驗比賽，平時積極參與校內辦理的各項講座、活動，但仍舊能保持在校排前百分之一，是會讀書又會玩的孩子。

同班的賴怡君錄取高雄醫學大學牙醫系，她熱愛學習與服務，高一暑假到柬埔寨擔任志工時，負責教授學童各項實驗課程；回憶起準備教案的過程仍覺得十分辛苦，但小朋友的純真笑容及認真學習就是最大的回饋了。

校排前百分之一的王亭蓁，一開始便下定決心要以繁星推薦管道入學，相當專注於課業，並對醫學有興趣，但選填志願時，選擇台大政治學系國際關係組。

聖功女中今年有12名學生選擇生醫與公衛相關科系，校方認為可能與疫情蔓延有關。校長鄭麗蓉表示，該校以全人教育為方向，期望培育出負責服務又具國際觀的優秀女青年，對於學生選擇投入醫療體系以救苦扶傷為志業，感到非常欣慰。