快訊

金像獎的隱喻：當香港電影、法治與自由在瘟疫裡死去

移民署防疫擴大自行到案 助失聯移工返家奔喪

中央社 / 屏東縣24日電

新冠肺炎疫情蔓延全球，移民署配合防疫推出「擴大自行到案專案」。方案的優惠措施，讓1名失聯印尼女移工自行到案，並在屏東專勤隊協助下，順利返回印尼奔喪。

配合防疫政策，移民署推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間為期3個月（4月1日至6月30日），以「不收容、不管制、低罰鍰」優惠措施，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，移民署再協助盡快返回母國。

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊長陳泗村今天表示，1名失聯移工阿敏（化名） 於民國105年來台從事看護工，不久後在印尼的丈夫罹病住院，即使每月工作收入全部匯回印尼，仍難以支付高額醫藥費用，為能日夜打工賺取更高收入，阿敏在走投無路下，逃離原雇主家，成為失聯移工。

陳泗村指出，1個多月前，阿敏的丈夫病情加劇，心急如焚的她想趕回印尼親自照顧丈夫，但因逾期時間已久，且每月所賺的錢都已匯回印尼，沒有足夠經費負擔失聯罰鍰及旅費。

陳泗村表示，阿敏在四處向同鄉籌錢時，得知移民署自4月起推行「擴大自行到案專案」，且採最低罰鍰的優惠措施，阿敏立即與屏東專勤隊聯繫求助。

陳泗村說，處理的移民官得知阿敏處境，為了幫阿敏節省旅費，利用輪休日親自接送阿敏到專勤隊，正在辦理手續時，阿敏接到印尼家人通知丈夫過世的消息，阿敏看著手機中丈夫相片泣不成聲。

陳泗村指出，移民官為協助阿敏盡快回到印尼奔喪，同時幫她節省費用，移民官親自開車送阿敏到機場搭機；阿敏離境前，頻頻向移民官道謝，讓她可以順利回到家鄉。

陳泗村表示，移民署推動「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期停、居留人士自行到案，截至今天為止，屏東縣自行到案的失聯移工有23人。

移民署 印尼 屏東縣

延伸閱讀

新冠肺炎衝擊東南亞 印尼增436例創單日最多紀錄

中一中美術週玩創意 校長和陳時中變身抗疫門神

防疫「趴趴走」汐止公務車貼防疫標語

亞洲餐旅防疫行動便當競賽 餐盒成為好朋友

相關新聞

高雄毒防局輔導藥癮者求職 持續工作3月以上者僅三成六

高雄市政府毒品防制局定期監測藥癮者個案，發覺藥癮者接受輔導求職，求職成功率過半 ，不過，能持續工作3個月以上的人數，卻只...

屏東工業區廠商偷排廢水 環保局揪出最重罰600萬元

屏東縣環保局獲報屏東工業區清流橋最近有黑色或暗褐色廢廢水不定期偷排，為揪出元凶，環保局從工業區高達141家工廠和錯綜複雜...

南部反空汙 台電：興達電廠已減煤六成

針對南部反空汙大聯盟訴求台電落實減煤，台電回應，現有供電一定是以「氣」為主，以煤為輔，亦即在供氣穩定前提下，優先調度天然氣發電；興達電廠燃煤機組去年冬天起已執行減量措施，秋冬空汙期間有兩部機組停機，秋冬季整體減少燃煤量六成，兩部機組也將在2023年底除役。

念過農業大學的越南外配 台灣種蓮霧從外行變達人

20年前從越南嫁至屏東縣枋寮鄉的潘氏玉凰，是少數念過農業大學的新住民，跟著丈夫種蓮霧種出心得，雖非她的專業，但多年下來運...

高雄「封城不急」 八大行業將實名制

磐石艦官兵染疫，地方防疫總動員。高雄市長韓國瑜今早宣布，高雄市休閒娛樂八大產業即起將採實名，不填表者，業者可拒絕進入，入口處也要有專人量體溫、提供手部消毒，室內人際安全距離會作適度規範，初期採勸導方式，若勸導不從，便將開罰。

愛心防疫箱遭人山寨營利 屏縣府媒合廠商生產捐衛福部

3名台灣醫師為保護第一線醫護人員，在網路分享自行研發的輕便防飛沬防疫箱設計圖，廣為各國採用，卻被人山寨用來營利，屏東縣長...

超勵志！從警32年報考5次 資深警楊達人考取警大警佐班

從警32年的金門縣警局金城警分局警務佐楊達人最近如願以償考上中央警察大學109年警佐班第40期第1類組，前後報考5次的超...

影／強調不是「封城秀急」韓國瑜怒批不會封城

繼全國酒店舞廳被要求停止營業後，高雄市長韓國瑜今早宣布，高雄市休閒娛樂八大產業將採實名制，業者可拒絕不填寫的民眾進入，入...

醫護要普篩？ 黃偉哲提3質疑：讓專業的來

台南市長黃偉哲針對韓國瑜建議對醫護人員普篩，提出3點質疑，認為是否普篩，就交給專業。他說，若普篩後呈陰性，但若再接觸確診...

影／兵推被封「封城秀吉」 韓國瑜自嘲「我是封城不急」

高雄市長韓國瑜日前宣布五月三日高雄將實施兵推，卻一直被傳為高雄即將封城，甚至以他的kuso肖像攝揄為「封城秀吉」，韓國瑜...

疫情影響 台東三和定置漁場啟動鮮魚宅配服務

台東南迴定置漁場太麻里三和漁場，因應疫情今天啟動「台東太平洋的宅經濟」，縣長饒慶鈴視察。她表示，想吃新鮮現撈漁貨，訂三和...

疫情衝擊屏東山川琉璃吊橋 5月至年底每周一免費攝影

2015年12月啟用的屏東縣山川琉璃吊橋，曾是全國最長的臥床式吊橋，吸引大批遊客造訪，今年新冠肺炎疫情肆虐，年初迄今遊客...

熱門新聞

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

看得到領不到 彰化縣流動攤販埋怨成為紓困邊緣人

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

超勵志！從警32年報考5次 資深警楊達人考取警大警佐班

影／台灣列為滅絕物種 澤珍珠菜123年後暖暖現蹤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。