移民署防疫擴大自行到案 助失聯移工返家奔喪

新冠肺炎疫情蔓延全球，移民署配合防疫推出「擴大自行到案專案」。方案的優惠措施，讓1名失聯印尼女移工自行到案，並在屏東專勤隊協助下，順利返回印尼奔喪。

配合防疫政策，移民署推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間為期3個月（4月1日至6月30日），以「不收容、不管制、低罰鍰」優惠措施，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，移民署再協助盡快返回母國。

移民署南區事務大隊屏東縣專勤隊長陳泗村今天表示，1名失聯移工阿敏（化名） 於民國105年來台從事看護工，不久後在印尼的丈夫罹病住院，即使每月工作收入全部匯回印尼，仍難以支付高額醫藥費用，為能日夜打工賺取更高收入，阿敏在走投無路下，逃離原雇主家，成為失聯移工。

陳泗村指出，1個多月前，阿敏的丈夫病情加劇，心急如焚的她想趕回印尼親自照顧丈夫，但因逾期時間已久，且每月所賺的錢都已匯回印尼，沒有足夠經費負擔失聯罰鍰及旅費。

陳泗村表示，阿敏在四處向同鄉籌錢時，得知移民署自4月起推行「擴大自行到案專案」，且採最低罰鍰的優惠措施，阿敏立即與屏東專勤隊聯繫求助。

陳泗村說，處理的移民官得知阿敏處境，為了幫阿敏節省旅費，利用輪休日親自接送阿敏到專勤隊，正在辦理手續時，阿敏接到印尼家人通知丈夫過世的消息，阿敏看著手機中丈夫相片泣不成聲。

陳泗村指出，移民官為協助阿敏盡快回到印尼奔喪，同時幫她節省費用，移民官親自開車送阿敏到機場搭機；阿敏離境前，頻頻向移民官道謝，讓她可以順利回到家鄉。

陳泗村表示，移民署推動「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期停、居留人士自行到案，截至今天為止，屏東縣自行到案的失聯移工有23人。