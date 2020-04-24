高市府鬆綁原鄉民宿申設 石板屋、樹屋有機會合法化

高雄市府觀光局鬆綁原鄉民宿申請規範，可用結構安全鑑定證明取代建物執照，但時下旅遊型態改變，原鄉觀光業者認為，樹屋或貨櫃屋等多元住宿，應列入合法化考量。市府觀光局長邱俊龍表示，除磚造、木造與混凝土等傳統建築外，只要技師提出安全認證，主管機關會尊重專業決定。

受限於原住民保留地與早期部落建屋未取得建照，高雄原鄉民宿合法化困難重重，依據民宿管理辦法第13條規定，高市府擬定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」於4月20日公告實施，有特色的石板屋或高腳屋，可用結構安全鑑定證明替代建物執照申設民宿。

那瑪夏、茂林與桃源三原鄉各有不同觀光特色，民宿業者樂見法令鬆綁，讓民宿導入合法化經營。那瑪夏業者達虎認為，現代人的旅遊型態不斷改變，住房需求也很多元，很多遊客不想住單純的水泥或鋼骨結構民宿，貨櫃屋、露營拖車、樹屋、貨櫃屋等住房，應一併納入考量。

高市府觀光局長邱俊龍表示，這次法令鬆綁只針對原鄉民宿，都會區民宿不適用，一般建築以磚造、木造與鋼筋混凝土為主，部落石板屋與高腳屋有納入，至於其他型態的住屋，只要建築、土木、結構三種技師中任一認可安全，主管機關會尊重專業意見。

另有民宿業者擔心未來認證費用，恐怕負擔不起。市府原民會主委吳慧琴表示，中央原民會會酌情補助相關費用，今年補助的時間與金額，尚未確定，若訊息明確會對外公告。