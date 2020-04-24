澎湖新購公車上路 提供免費WiFi服務

針對南部反空汙大聯盟訴求台電落實減煤，台電回應，現有供電一定是以「氣」為主，以煤為輔，亦即在供氣穩定前提下，優先調度天然氣發電；興達電廠燃煤機組去年冬天起已執行減量措施，秋冬空汙期間有兩部機組停機，秋冬季整體減少燃煤量六成，兩部機組也將在2023年底除役。

2020-04-24 14:39