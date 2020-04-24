澎湖新購公車上路 提供免費WiFi服務
澎湖縣公共車船管理處表示，引進的11輛新型公車今天上路，讓縣內公車均齡由9.36年降至3.63年，成為全台平均車齡最年輕的車隊；新公車還提供免費WiFi、USB座充服務，方便縣民使用。
澎湖縣長賴峰偉指出，縣府在公車服務方面，積極汰舊換新，繼去年新購11部新公車後，今年再新增11部，其中有1部低底盤公車，可改善大眾運輸服務品質，同時肯定有10名駕駛自願擔任居家檢疫防疫專車駕駛，令人敬佩。
澎湖縣公共車船管理處長陳寶緞表示，新公車上路後，縣內無障礙公車比率也由3.3%提升33.3%，可提升縣內老弱婦孺、身障者搭車的便利性；新公車還配置自動站名播報、車外廣播、多卡通票證等系統及免費WiFi、USB座充等服務。
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