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看這裡！金門本周日仍有8藥局有販售口罩

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局傍晚表示，金門販售點成人及兒童口罩販售剩餘量頗多，本週日(4/26)有8家健保藥局願意提供販售服務，民眾可多加利用。圖／縣府提供
金門縣衛生局傍晚表示，金門販售點成人及兒童口罩販售剩餘量頗多，本週日(4/26)有8家健保藥局願意提供販售服務，民眾可多加利用。圖／縣府提供

口罩實名制3.0超商預購方案已於4月22日上路，金門地區昨日第二輪的首日排隊人潮減少許多，金門縣衛生局傍晚表示，預期本周日的買氣也會下降，金門販售點成人及兒童口罩販售剩餘量頗多，本周日（4／26）有8家健保藥局願意提供販售服務，民眾可多加利用。

金門縣衛生局公布本周日（4月26日）仍有販售口罩的商家，包括有：大賀藥局、大森藥局、康總藥局、大愛藥局、金志忠藥局、百泰藥局、大山藥局、仁愛復興藥局等8家健保藥局願意販賣餘量口罩，並感謝藥局藥師及工作人員不辭辛勞無私奉獻，衛生局也提醒民眾，出發前先打電話確認是否有餘量。

縣衛生局也說，口罩實名制可透過以下3種管道購買：1.健保特約藥局及衛生所購買。2.透過手機APP「健保快易通」及eMask 口罩預購系統。3.「口罩實名制3.0」-超商插卡預購。

口罩實名制3.0已上路，民眾到超商即可預購，縣府及各鄉鎮公所也提供操作手機APP協助，建議民眾可多加利用預購方式購買口罩，節省排隊等候的時間。

口罩 衛生局 健保

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