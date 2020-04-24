屏東校園794間廁所需整建 周春米現勘允爭取經費

屏東縣政府盤查，縣內目前有43所國中小共794間廁所需要整建，民進黨立委周春米今天現勘麟洛國小和歸來國小的廁所，發現管線漏裂、水流量不足、通風不佳，允爭取整建經費。

周春米今天到麟洛鄉麟洛國小及屏東市歸來國小實地勘查老舊廁所現況，麟洛國小校長吳進源表示，學校6間廁所使用迄今達23年，已老舊不堪使用，除了磁磚斑駁、脫落，更嚴重的是管線漏裂，水流量不足，學生只要上個大號，一定沖不乾淨，廁所通風也不好，「味道實在不好聞」。

周春米接著到歸來國小現勘，校長王裕錦表示，學校有6間老舊廁所，使用已達22年，有管線漏裂、通風不佳等問題，特別是容易阻塞，改善有限，希望周春米能夠協助學校爭取改建，給學生好的如廁環境。

周春米表示，老舊的一條溝廁所濕臭異味重，實在有整建改善的必要，她去年協助屏東縣政府爭取了新台幣1億6000多萬元經費，整建屏東校園的如廁環境，但受限於地方資源有限，仍有43所學校794間廁所有整建需求。

她表示，一定會繼續協助爭取經費整建，同時請縣政府繼續盤點清查，儘速改善校園內不堪使用的老舊廁所。