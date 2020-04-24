買魚也可不用人擠人 台東三和定置漁場宅配到家

台東南迴公路旁的小漁港–太麻里鄉三和定置漁場，過去要親自到現場買魚，人擠人搶魚變成特殊型態，不過現在也可選擇宅配到家。

受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少外出，過去每到漁船上岸就擠滿人潮的三和定置漁場，最近也少了許多客戶。台東縣政府因此協助業者推出「宅」經濟。

台東縣長饒慶鈴表示，受新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，餐廳營業陸續轉以外賣為主，採購新鮮魚貨的力道大不如前，以往人擠人競標的經營模式也受到影響，相對的影響到漁場的收入，她能充分體會業者及漁場苦撐的困境。

饒慶鈴表示，在這麼艱困情形下，感謝業者力挺台東，留下來與台東一起打拚，她獲悉漁場正在拚「宅」經濟，將台東新鮮魚貨直接宅配到家，供應在家辦公、居家的人，可以吃到「尚青」的蛋白質、補充體力、提高免疫力，當然要力挺老闆張富泉及全體的工作人員，一起行銷並「掛保證」。

張富泉表示，想要訂購新鮮魚貨的民眾，可以加入三和定置漁場line群組，就可每天收到第一手新鮮捕撈的魚種，直接在群組下訂單，也可以直接上漁場臉書（FB）線上挑選，經初級處理、切片後，以冷藏包裝宅配到府。

台東縣三和海邊，一個只有2艘膠筏進出的不起眼漁場，曾經創造出全國定置網漁獲量最多的魚市；現撈的活魚根本不需要拍賣，一上岸就被搶購一空，只有眼明手快的幸運民眾才能搶到魚，搶魚成為魚市特殊的景觀，最近受到新冠肺炎影響，少了人擠人搶魚貨的情況，業者順勢推出宅配到家。